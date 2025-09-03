Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για πέντε κατηγορίες στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι
Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για πέντε κατηγορίες στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι
Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στη Λος Άντζελες ως «εμπορικό κέντρο πώλησης ναρκωτικών»
Η Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή με το προσωνύμιο «βασίλισσα της κεταμίνης», παραδέχτηκε την ενοχή της για πέντε κατηγορίες που αφορούν την πώληση της ουσίας που ενδεχομένως συνέβαλε στον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι. Η δικαστική διαδικασία εξελίσσεται με άλλους τέσσερις κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρεται να βοήθησαν στην προμήθεια της κεταμίνης στον Πέρι, εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του προς όφελος τους.
Η Σάνγκα, αμερικανοβρετανικής υπηκοότητας, αρχικά είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, αλλά άλλαξε την υπερασπιστική της γραμμή τον Αύγουστο του 2025, μόλις λίγες εβδομάδες πριν την εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την παραδοχή της, το δικαστήριο την κατηγόρησε για πώληση κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατο του Πέρι, ενώ οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στη Λος Άντζελες ως «εμπορικό κέντρο πώλησης ναρκωτικών». Στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν πάνω από 80 φιάλες κεταμίνης και χιλιάδες χάπια ναρκωτικών, όπως μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.
Η κεταμίνη, γνωστή για τις αναισθητικές της ιδιότητες, είναι μία ουσία που μόνο εξειδικευμένοι γιατροί επιτρέπεται να χορηγούν.
Ο Πέρι βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση κεταμίνης, μια ουσία που είχε προμηθευτεί από μια ομάδα που εκμεταλλεύτηκε τον εθισμό του και την επαγγελματική του φήμη. Οι αξιωματούχοι του FBI ανέφεραν ότι η Σάνγκα και οι συνεργάτες της εκμεταλλεύτηκαν την ευάλωτη κατάσταση του ηθοποιού, ο οποίος είχε χρόνια προβλήματα με τα ναρκωτικά.
Μετά την παραδοχή της ενοχής, η 42χρονη αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα 65 χρόνια, ενώ η διαδικασία της δίκης για τους άλλους κατηγορούμενους συνεχίζεται. Ανάμεσα τους βρίσκονται γιατροί και συνεργάτες του ηθοποιού που κατηγορούνται για την πώληση και χορήγηση της ουσίας, με την ολοκλήρωση της δίκης να αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2025.
Η Σάνγκα, αμερικανοβρετανικής υπηκοότητας, αρχικά είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, αλλά άλλαξε την υπερασπιστική της γραμμή τον Αύγουστο του 2025, μόλις λίγες εβδομάδες πριν την εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την παραδοχή της, το δικαστήριο την κατηγόρησε για πώληση κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατο του Πέρι, ενώ οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στη Λος Άντζελες ως «εμπορικό κέντρο πώλησης ναρκωτικών». Στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν πάνω από 80 φιάλες κεταμίνης και χιλιάδες χάπια ναρκωτικών, όπως μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.
Η κεταμίνη, γνωστή για τις αναισθητικές της ιδιότητες, είναι μία ουσία που μόνο εξειδικευμένοι γιατροί επιτρέπεται να χορηγούν.
Ο Πέρι βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση κεταμίνης, μια ουσία που είχε προμηθευτεί από μια ομάδα που εκμεταλλεύτηκε τον εθισμό του και την επαγγελματική του φήμη. Οι αξιωματούχοι του FBI ανέφεραν ότι η Σάνγκα και οι συνεργάτες της εκμεταλλεύτηκαν την ευάλωτη κατάσταση του ηθοποιού, ο οποίος είχε χρόνια προβλήματα με τα ναρκωτικά.
Μετά την παραδοχή της ενοχής, η 42χρονη αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα 65 χρόνια, ενώ η διαδικασία της δίκης για τους άλλους κατηγορούμενους συνεχίζεται. Ανάμεσα τους βρίσκονται γιατροί και συνεργάτες του ηθοποιού που κατηγορούνται για την πώληση και χορήγηση της ουσίας, με την ολοκλήρωση της δίκης να αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2025.
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα