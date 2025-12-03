Η θυελλώδης ερωτική ζωή της Μάιλι Σάιρους: Οι σύντροφοι που τη σημάδεψαν και οι εντάσεις που έγιναν πρωτοσέλιδα
Η θυελλώδης ερωτική ζωή της Μάιλι Σάιρους: Οι σύντροφοι που τη σημάδεψαν και οι εντάσεις που έγιναν πρωτοσέλιδα
Πώς οι προηγούμενοι έρωτες διαμόρφωσαν τη Μάιλι Σάιρους και την έφεραν στον Μαξ Μοράντο
Ο αρραβώνας της Μάιλι Σάιρους με τον σύντροφό της, μουσικό Μαξ Μοράντο, σηματοδοτεί μια νέα, πιο ήσυχη εποχή στη ζωή της 33χρονης σταρ. Πίσω της αφήνει μια διαδρομή γεμάτη έρωτες, συγκρούσεις, επανενώσεις, δημόσιες ρήξεις και έναν γάμο που απασχόλησε διεθνή μέσα επί χρόνια. Η Σάιρους δεν έκρυψε ποτέ την προσωπική της ζωή, αλλά και δεν δίστασε να παραδεχτεί αργότερα πως πολλές σχέσεις της είχαν «ένταση, ανωριμότητα και υπερβολική έκθεση».
Η πρώτη μεγάλη σχέση της ήταν με τον Νικ Τζόνας το 2006, στην καρδιά της εποχής της Disney. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι ήταν ερωτευμένη εκείνη την περίοδο και πως ο χωρισμός τους το 2007 ήταν «ο πιο έντονος πόνος που είχε νιώσει ως τότε». Μετά τον χωρισμό τους, η Μάιλι βρέθηκε στο στόχαστρο των φανατικών θαυμαστών των Jonas Brothers, με το πρώτο κύμα διαδικτυακής διαμάχης γύρω από το όνομά της να γίνεται πραγματικότητα.
Ακολούθησε ο Τζάστιν Γκάστον, με τον οποίο ήταν μαζί για περίπου εννέα μήνες, όμως ο χωρισμός τους ήρθε την περίοδο που στη ζωή της εμφανίστηκε ο Λίαμ Χέμσγουορθ. Ο Γκάστον είχε αφήσει δημόσιες αιχμές ότι «τρίτα πρόσωπα» έπαιξαν ρόλο στη ρήξη, φωτογραφίζοντας τον Αυστραλό ηθοποιό.
Η σχέση της Μάιλι με τον Λίαμ Χέμσγουορθ υπήρξε η πιο πολυσυζητημένη της ζωής της: ξεκίνησε το 2009 στα γυρίσματα της ταινίας «Το Τελευταίο Τραγούδι» και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα θυελλώδες ειδύλλιο με συνεχείς χωρισμούς και επανενώσεις. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2012, αλλά ο αρραβώνας ακυρώθηκε μόλις έναν χρόνο μετά, με τη Μάιλι να αλλάζει τότε εντελώς το καλλιτεχνικό προφίλ της. Επανενώθηκαν το 2016, παντρεύτηκαν σε μια μυστική τελετή τον Δεκέμβριο του 2018, αλλά μόλις λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2019, ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν. Το διαζύγιο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020.
Η περίοδος μετά τον χωρισμό συνοδεύτηκε από έμμεσες δημόσιες αιχμές και από τις δύο πλευρές. Ο Λίαμ φέρεται να ενοχλήθηκε από το πόσο γρήγορα εκείνη προχώρησε, ενώ η Μάιλι είχε απαντήσει δημόσια σε φήμες περί απιστίας, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως «ποτέ δεν απάτησα, o γάμος μας τελείωσε γιατί είχαμε αλλάξει». Η σχέση τους έχει χαρακτηριστεί από πολλά μέσα ενημέρωσης ως μία από τις πιο έντονες και πολυσύνθετες της τελευταίας δεκαετίας.
Το καλοκαίρι του 2019, λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού από τον Χέμσγουορθ, η Μάιλι βρέθηκε σε σύντομη σχέση με την Κέιτλιν Κάρτερ, η οποία απασχόλησε έντονα τον Τύπο, ειδικά λόγω της χρονικής συγκυρίας. Η σχέση κράτησε μόλις λίγες εβδομάδες, με πηγές του περιβάλλοντός τους να αναφέρουν ότι η Μάιλι «ήθελε να μείνει μόνη» ενώ η Κάρτερ είχε συναισθηματικά προχωρήσει πιο γρήγορα.
Προς τα τέλη του 2019, η Μάιλι βρέθηκε σε σχέση με τον Κόντι Σίμπσον, ο οποίος ήταν παλιός της φίλος. Η ίδια είχε δηλώσει τότε ότι μαζί του ένιωσε «μια υγιή, σταθερή σχέση» για πρώτη φορά μετά από καιρό. Παρ’ όλα αυτά, η σχέση τελείωσε τον Αύγουστο του 2020. Ο Σίμπσον έκανε δηλώσεις περί «κατάλληλου χρόνου και ωριμότητας», ενώ η Μάιλι ανέφερε πως «κάποιες σχέσεις τελειώνουν χωρίς δράμα», υπονοώντας ότι δεν υπήρξε ένταση μεταξύ τους.
Το 2021 στη ζωή της εμφανίστηκε ο Μαξ Μοράντο, drummer και μουσικός παραγωγός. Οι πρώτες φήμες για το ειδύλλιο κυκλοφόρησαν στα τέλη της χρονιάς, ενώ η σχέση επιβεβαιώθηκε το 2022. Αυτό που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή ήταν πως η Μάιλι, μετά από χρόνια υπερέκθεσης, αποφάσισε να ζήσει τη σχέση της με απόλυτη ιδιωτικότητα. Δεν υπήρξαν δημόσιες εντάσεις, αιχμές ή φήμες· αντιθέτως, όσοι τους γνωρίζουν μιλούν για μια ισορροπημένη, ήρεμη σχέση με αμοιβαίο σεβασμό.
Την 1η Δεκεμβρίου του 2025, στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες, η Μάιλι εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι. Ο πατέρας του Μαξ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα με ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας απλώς «συγχαρητήρια», ένα λιτό μήνυμα που έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση.
Φωτογραφίες: Juliano-roll / X17 / Profimedia, Getty Images / Ideal Image
Η πρώτη μεγάλη σχέση της ήταν με τον Νικ Τζόνας το 2006, στην καρδιά της εποχής της Disney. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι ήταν ερωτευμένη εκείνη την περίοδο και πως ο χωρισμός τους το 2007 ήταν «ο πιο έντονος πόνος που είχε νιώσει ως τότε». Μετά τον χωρισμό τους, η Μάιλι βρέθηκε στο στόχαστρο των φανατικών θαυμαστών των Jonas Brothers, με το πρώτο κύμα διαδικτυακής διαμάχης γύρω από το όνομά της να γίνεται πραγματικότητα.
Ακολούθησε ο Τζάστιν Γκάστον, με τον οποίο ήταν μαζί για περίπου εννέα μήνες, όμως ο χωρισμός τους ήρθε την περίοδο που στη ζωή της εμφανίστηκε ο Λίαμ Χέμσγουορθ. Ο Γκάστον είχε αφήσει δημόσιες αιχμές ότι «τρίτα πρόσωπα» έπαιξαν ρόλο στη ρήξη, φωτογραφίζοντας τον Αυστραλό ηθοποιό.
Η σχέση της Μάιλι με τον Λίαμ Χέμσγουορθ υπήρξε η πιο πολυσυζητημένη της ζωής της: ξεκίνησε το 2009 στα γυρίσματα της ταινίας «Το Τελευταίο Τραγούδι» και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα θυελλώδες ειδύλλιο με συνεχείς χωρισμούς και επανενώσεις. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2012, αλλά ο αρραβώνας ακυρώθηκε μόλις έναν χρόνο μετά, με τη Μάιλι να αλλάζει τότε εντελώς το καλλιτεχνικό προφίλ της. Επανενώθηκαν το 2016, παντρεύτηκαν σε μια μυστική τελετή τον Δεκέμβριο του 2018, αλλά μόλις λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2019, ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν. Το διαζύγιο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020.
Η περίοδος μετά τον χωρισμό συνοδεύτηκε από έμμεσες δημόσιες αιχμές και από τις δύο πλευρές. Ο Λίαμ φέρεται να ενοχλήθηκε από το πόσο γρήγορα εκείνη προχώρησε, ενώ η Μάιλι είχε απαντήσει δημόσια σε φήμες περί απιστίας, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως «ποτέ δεν απάτησα, o γάμος μας τελείωσε γιατί είχαμε αλλάξει». Η σχέση τους έχει χαρακτηριστεί από πολλά μέσα ενημέρωσης ως μία από τις πιο έντονες και πολυσύνθετες της τελευταίας δεκαετίας.
Το καλοκαίρι του 2019, λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού από τον Χέμσγουορθ, η Μάιλι βρέθηκε σε σύντομη σχέση με την Κέιτλιν Κάρτερ, η οποία απασχόλησε έντονα τον Τύπο, ειδικά λόγω της χρονικής συγκυρίας. Η σχέση κράτησε μόλις λίγες εβδομάδες, με πηγές του περιβάλλοντός τους να αναφέρουν ότι η Μάιλι «ήθελε να μείνει μόνη» ενώ η Κάρτερ είχε συναισθηματικά προχωρήσει πιο γρήγορα.
Προς τα τέλη του 2019, η Μάιλι βρέθηκε σε σχέση με τον Κόντι Σίμπσον, ο οποίος ήταν παλιός της φίλος. Η ίδια είχε δηλώσει τότε ότι μαζί του ένιωσε «μια υγιή, σταθερή σχέση» για πρώτη φορά μετά από καιρό. Παρ’ όλα αυτά, η σχέση τελείωσε τον Αύγουστο του 2020. Ο Σίμπσον έκανε δηλώσεις περί «κατάλληλου χρόνου και ωριμότητας», ενώ η Μάιλι ανέφερε πως «κάποιες σχέσεις τελειώνουν χωρίς δράμα», υπονοώντας ότι δεν υπήρξε ένταση μεταξύ τους.
Το 2021 στη ζωή της εμφανίστηκε ο Μαξ Μοράντο, drummer και μουσικός παραγωγός. Οι πρώτες φήμες για το ειδύλλιο κυκλοφόρησαν στα τέλη της χρονιάς, ενώ η σχέση επιβεβαιώθηκε το 2022. Αυτό που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή ήταν πως η Μάιλι, μετά από χρόνια υπερέκθεσης, αποφάσισε να ζήσει τη σχέση της με απόλυτη ιδιωτικότητα. Δεν υπήρξαν δημόσιες εντάσεις, αιχμές ή φήμες· αντιθέτως, όσοι τους γνωρίζουν μιλούν για μια ισορροπημένη, ήρεμη σχέση με αμοιβαίο σεβασμό.
Την 1η Δεκεμβρίου του 2025, στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες, η Μάιλι εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι. Ο πατέρας του Μαξ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα με ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας απλώς «συγχαρητήρια», ένα λιτό μήνυμα που έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση.
Φωτογραφίες: Juliano-roll / X17 / Profimedia, Getty Images / Ideal Image
Ειδήσεις σήμερα
Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα