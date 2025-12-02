Άγγελος Διονυσίου: Μπορεί στο μέλλον να δείτε τη ζωή του πατέρα μου να γίνεται ταινία
Ήταν να γίνει σίριαλ, αλλά τελικά πάγωσε, είπε ο γιος του Στράτου Διονυσίου
Θετικός στο ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του φάνηκε ο Άγγελος Διονυσίου.
Όπως εξήγησε, ο γιος του Στράτου Διονυσίου εκείνος και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν θα απέρριπταν την ιδέα μιας βιογραφικής ταινίας μετά τη θεατρική παράσταση που παρουσιάστηκε την περασμένη σεζόν στο θέατρο Παλλάς με τον Γιάννη Τσορτέκη να υποδύεται τον αείμνηστο τραγουδιστή. Αποκάλυψε μάλιστα ότι στο παρελθόν υπήρχαν σχέδια για μια τηλεοπτική σειρά, τα οποία όμως τελικά δεν υλοποιήθηκαν.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Άγγελος Διονυσίου στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, ανέφερε: «Μπορεί στο μέλλον να δείτε τη ζωή του Στράτου να γίνεται ταινία. Κάναμε την παράσταση στο Παλλάς, που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και μπορεί να γίνει και ταινία αργότερα, ίσως».
Στη συνέχεια, μίλησε για τη σκέψη να δημιουργηθεί μια σειρά για τη ζωή και το έργο του Στράτου Διονυσίου. «Ήταν να γίνει σίριαλ, αλλά τελικά πάγωσε κάποια στιγμή και έτσι έγινε στο θέατρο. Ο Τσορτέκης στο Παλλάς απέδωσε με πολύ μεγάλη πειστικότητα τον Στράτο», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
