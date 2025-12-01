Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Η τεράστια αλλαγή στην εμφάνιση της Χαράς Βέρρα - «Έχασα 23 κιλά μόνη μου με διατροφή»
Η τραγουδίστρια εξήγησε πώς κατάφερε να χάσει 23 κιλά για λόγους υγείας
Η Χαρά Βέρρα μίλησε για την αλλαγή που έκανε στον τρόπο ζωής της και αναφέρθηκε στη σημαντική απώλεια βάρους που πέτυχε τους τελευταίους μήνες. Όπως είπε, αποφάσισε να ακολουθήσει μόνη της ένα πρόγραμμα διατροφής, καθώς οι πόνοι στα πόδια της και οι ανάγκες της δουλειάς την οδήγησαν να βελτιώσει την υγεία και τη φυσική της κατάσταση.
«Έχασα 23 κιλά με διατροφή, μόνη μου, δεν πήγα σε διατροφολόγο. Έπρεπε και για λόγους υγείας και για τη δουλειά. Πονούσαν τα πόδια μου, μεγαλώσαμε, δεν είμαστε μικροί», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Happy Day.
Στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση και τη συμβίωσή της με τον σύζυγό της, επισημαίνοντας ότι παραμένουν πολλά χρόνια μαζί και ότι η οικογένειά της αποτελεί σημείο ισορροπίας και χαράς. «Είμαι ευτυχισμένη με τον άντρα και τα εγγόνια μου. Ποιος να παντρευτεί καλέ τώρα, 52 χρονών, να γελάει ο κόσμος; Είμαι μια χαρά με τον άντρα μου πολλά χρόνια μαζί. Είμαι γεμάτη με το σπίτι και τη δουλειά μου», είπε.
Η τραγουδίστρια μίλησε και για τα παιδιά και τα εγγόνια της, περιγράφοντας πόσο σημαντικό ρόλο έχουν στην καθημερινότητά της και πόση δύναμη της δίνουν.
Στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση και τη συμβίωσή της με τον σύζυγό της, επισημαίνοντας ότι παραμένουν πολλά χρόνια μαζί και ότι η οικογένειά της αποτελεί σημείο ισορροπίας και χαράς. «Είμαι ευτυχισμένη με τον άντρα και τα εγγόνια μου. Ποιος να παντρευτεί καλέ τώρα, 52 χρονών, να γελάει ο κόσμος; Είμαι μια χαρά με τον άντρα μου πολλά χρόνια μαζί. Είμαι γεμάτη με το σπίτι και τη δουλειά μου», είπε.
Η τραγουδίστρια μίλησε και για τα παιδιά και τα εγγόνια της, περιγράφοντας πόσο σημαντικό ρόλο έχουν στην καθημερινότητά της και πόση δύναμη της δίνουν.
