Ακτιβιστές κάνουν κατάληψη σε γερανό του μετρό στην Αλεξάνδρας, άναψαν καπνογόνα και φωνάζουν συνθήματα, δείτε βίντεο
Στον γερανό εργοταξίου του μετρό, στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Μουστοξύδη, βρίσκονται ακτιβιστές που διαμαρτύρονται για τα σχέδια ανάπλασης στην περιοχή των Προσφυγικών. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης άναψαν καπνογόνα, πέταξαν ενημερωτικά κείμενα και φώναξαν συνθήματα.
Σε ανακοίνωσή τους, οι συμμετέχοντες στην παρέμβαση αναφέρουν ότι η σημερινή δράση συνοδεύεται από συμβολική 24ωρη απεργία πείνας. Όπως σημειώνουν, πρόκειται για ένδειξη συμπαράστασης προς τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppagne, στο πλαίσιο των αντιδράσεων απέναντι στο σχέδιο ανάπλασης της Περιφέρειας Αττικής.
Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο σχέδιο χαρακτηρίζεται από ασάφεια και, όπως αναφέρουν, δεν εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες, αλλά στοχεύει στην απομάκρυνση της κοινότητας των Προσφυγικών και στην αξιοποίηση της περιοχής προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων.
Παράλληλα, μέσα από την ανακοίνωσή τους απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχή σε πορεία το Σάββατο 15 Ιουνίου 2026, με στόχο –όπως αναφέρουν– την αντίδραση στα σχέδια εκκένωσης και εμπορικής αξιοποίησης του χώρου.
