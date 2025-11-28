Δημοσίευμα έβγαλε νεκρή 29χρονη ηθοποιό της «Γης της Ελιάς» - Πώς αντέδρασε η ίδια όταν το είδε
Δημοσίευμα έβγαλε νεκρή 29χρονη ηθοποιό της «Γης της Ελιάς» - Πώς αντέδρασε η ίδια όταν το είδε
Το δημοσίευμα για τη Στέφανη Χαραλάμπους έγραφε: Η διάσημη ηθοποιός της Γης της Ελιάς βρέθηκε νεκρή στις τέσσερις τα ξημερώματα σε ένα ανοιχτό χωράφι
Ένα ψευδές δημοσίευμα κυκλοφόρησε και «έβγαζε νεκρή» τη Στέφανη Χαραλάμπους, οδηγώντας την ηθοποιό να παρέμβει δημόσια για να διαψεύσει την ανυπόστατη είδηση. Η 29χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Η Γη της Ελιάς» είδε την είδηση σε ανάρτηση που ανέβηκε σε σελίδα στο Facebook αφιερωμένη στην τηλεοπτική παραγωγή του Mega.
Καθώς το εν λόγω δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της, η ηθοποιός αναγκάστηκε να τοποθετηθεί άμεσα για να βάλει τέλος στη φημολογία. Συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη σελίδα δημοσιεύτηκε φωτογραφία της ηθοποιού συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Η διάσημη ηθοποιός της σειράς "Η γη της ελιάς" βρέθηκε νεκρή στις τέσσερις τα ξημερώματα σε ένα ανοιχτό χωράφι». Η ανάρτηση αυτή έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, δημιουργώντας σύγχυση.
Η Κύπρια ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «Μπρούσκο» και ξεχώρισε στη «Γη της Ελιάς», αντέδρασε άμεσα, μην μπορώντας αρχικά να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Απαντώντας δημόσια μέσω ανάρτησής της, επιχείρησε να αποκαταστήσει την αλήθεια και να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς της φίλους.
Σε φωτογραφία που ανέβασε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε χαρακτηριστικά: «Παιδιά είμαι μια χαρά! Κυκλοφορεί ένα ποστ που με θέλει νεκρή, Παναγία μου. Μην πιστεύετε τα πάντα που βλέπετε στο ίντερνετ».
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Καθώς το εν λόγω δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της, η ηθοποιός αναγκάστηκε να τοποθετηθεί άμεσα για να βάλει τέλος στη φημολογία. Συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη σελίδα δημοσιεύτηκε φωτογραφία της ηθοποιού συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Η διάσημη ηθοποιός της σειράς "Η γη της ελιάς" βρέθηκε νεκρή στις τέσσερις τα ξημερώματα σε ένα ανοιχτό χωράφι». Η ανάρτηση αυτή έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, δημιουργώντας σύγχυση.
Η Κύπρια ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «Μπρούσκο» και ξεχώρισε στη «Γη της Ελιάς», αντέδρασε άμεσα, μην μπορώντας αρχικά να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Απαντώντας δημόσια μέσω ανάρτησής της, επιχείρησε να αποκαταστήσει την αλήθεια και να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς της φίλους.
Σε φωτογραφία που ανέβασε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε χαρακτηριστικά: «Παιδιά είμαι μια χαρά! Κυκλοφορεί ένα ποστ που με θέλει νεκρή, Παναγία μου. Μην πιστεύετε τα πάντα που βλέπετε στο ίντερνετ».
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα