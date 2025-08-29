Η Στέφανη Χαραλάμπους ετοιμάζεται να παντρευτεί - Δέχτηκε πρόταση γάμου στην Ιταλία
Η Στέφανη Χαραλάμπους ετοιμάζεται να παντρευτεί - Δέχτηκε πρόταση γάμου στην Ιταλία
Η ηθοποιός είπε το μεγάλο «ναι» στον σύντροφό της κατά τη διάρκεια των διακοπών τους
Tα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζονται να ανέβουν η Στέφανη Χαραλάμπους και ο σύντροφός της, Ραφαήλ Κυπριανού. Το ζευγάρι έκανε γνωστό το ευτυχές γεγονός μέσω ανάρτησής του στα social media.
Η ηθοποιός που συμμετέχει στη «Γη της Ελιάς» είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της, κατά τη διάρκεια μιας βαρκάδας στην Ιταλία. Μάλιστα, η Στέφανη Χαραλάμπους δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από εκείνη τη μέρα.
Σε άλλες, η ηθοποιός δείχνει στον φακό το μονόπετρο δαχτυλίδι που της χάρισε ο σύντροφός της, ενώ σε άλλες, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο ή ανταλλάσσοντας φιλιά, πάνω στη βάρκα. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Στέφανη Χαραλάμπους έγραψε: «Είπα "ναι"».
Δείτε την ανάρτησή της
