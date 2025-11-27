Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Μάιλς Τέλερ για τη σύζυγό του: Φέρνει ισορροπία στη ζωή μου με έναν τόσο όμορφο τρόπο
Έχει απίστευτα αγνή καρδιά, εξομολογήθηκε ο 38χρονος ηθοποιός
Με θερμά λόγια μίλησε για τη σύζυγό του, Κέιλι, ο Μάιλς Τέλερ. Ο 38χρονος ηθοποιός στάθηκε στην ισορροπία που εκείνη προσφέρει στη ζωή του και στην αγνότητα του χαρακτήρα της.
Το ζευγάρι βρέθηκε πριν από μερικές μέρες στην πρεμιέρα της ταινίας «Eternity» στη Νέα Υόρκη. «Είναι η καλύτερη», είπε ο ηθοποιός στο People για τη γυναίκα του, όταν ρωτήθηκε, αν η σχέση τους ενέπνευσε την ερμηνεία του στη ρομαντική κομεντί. «Όταν είπαμε “δέχομαι” ο ένας στον άλλον, το είδαμε πολύ ως μια απόφαση ότι θα είμαστε μαζί για πάντα», εξομολογήθηκε.
«Εκείνη πραγματικά φέρνει ισορροπία στη ζωή μου με έναν τόσο όμορφο τρόπο. Έχει απίστευτα αγνή καρδιά», τόνισε.
Ο Μάιλς Τέλερ και η Κέιλι γνωρίστηκαν το 2013, σε ένα πάρτι που διοργάνωσε το συγκρότημα The Black Keys. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο 38χρονος σήμερα ηθοποιός της έκανε πρόταση γάμου, με τον γάμο τους να πραγματοποιείται στη Χαβάη τον Σεπτέμβριο του 2019.
Στην ταινία «Eternity», ο Τέλερ υποδύεται έναν άντρα που, μετά τον θάνατό του, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του (Ελίζαμπεθ Όλσεν) πρέπει να επιλέξει αν θα περάσει τη μεταθανάτια ζωή της μαζί του ή με τον πρώτο της έρωτα, έναν άνδρα που πέθανε δεκαετίες νωρίτερα (Κάλουμ Τέρνερ).
Φωτογραφία: Shutterstock
Miles Teller Shares How 'Pure-Hearted' Wife Keleigh 'Really Grounds Everything in My Life' (Exclusive) https://t.co/xO4sERo0fw— People (@people) November 27, 2025
