Ο Τραμπ ρίχνει στο Ιράν την ευθύνη για τον Λίβανο και απειλεί να χτυπήσει εκ νέου
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Ο Τραμπ ρίχνει στο Ιράν την ευθύνη για τον Λίβανο και απειλεί να χτυπήσει εκ νέου

Η Τεχεράνη πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους της στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social

Ο Τραμπ ρίχνει στο Ιράν την ευθύνη για τον Λίβανο και απειλεί να χτυπήσει εκ νέου
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Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τη δράση των συμμάχων και ένοπλων οργανώσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν αναταραχή στον Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν πρέπει να βάλει τέλος στις ενέργειες των «ακριβοπληρωμένων πληρεξουσίων του» στη χώρα, συνδέοντας τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή με τη συμπεριφορά των φιλοϊρανικών δυνάμεων.

«Η Τεχεράνη πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους της στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ, σε μία ακόμη παρέμβαση που αναδεικνύει την ένταση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που η κατάσταση δεν αλλάξει, η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά με ακόμη μεγαλύτερη ένταση από ό,τι στο παρελθόν.

«Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο πιο σκληρά!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.


Ο Τραμπ ρίχνει στο Ιράν την ευθύνη για τον Λίβανο και απειλεί να χτυπήσει εκ νέου
23 ΣΧΟΛΙΑ

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