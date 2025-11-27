Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Νταϊάν Κρούγκερ: Αναλαμβάνω πλέον ρόλους που μπορεί να καταλάβει η κόρη μου γιατί τους επέλεξα
Έχω την ευθύνη να απαντώ στις ερωτήσεις της, εξήγησε η ηθοποιός
Η Νταϊάν Κρούγκερ εξήγησε ότι η κόρη της την επηρεάζει ως προς το είδος των ρόλων που αναλαμβάνει πλέον. Όπως είπε, από τη στιγμή που το παιδί της άρχισε να της κάνει ερωτήσεις για τις ταινίες στις οποίες συμμετέχει, στράφηκε σε χαρακτήρες για τους οποίους μπορεί να του μιλήσει με κατανοητό τρόπο.
«Είναι σίγουρα η απόλυτη προτεραιότητά μου. Αλλά και οι ρόλοι που αναλαμβάνω, νομίζω, έχουν αλλάξει. Όλα αλλάζουν, δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι και ο τρόπος που ζω τη ζωή μου, ο τρόπος που μιλάω στους ανθρώπους, που αλληλεπιδρώ με τους ανθρώπους, οι ιστορίες», είπε η 49χρονη ηθοποιός στο PEOPLE.
«Μόλις τελείωσα μια ταινία για ένα γυναικείο στρατόπεδο εργασίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, και προφανώς με βλέπει στο FaceTime όλη βαμμένη, και αρχίζει να κάνει ερωτήσεις, μόλις έκλεισε τα επτά», εξήγησε η Κρούγκερ. «Οπότε έχω αυτή την ευθύνη πολύ νωρίς στη ζωή της, να πρέπει να της εξηγήσω ορισμένα πραγματικά σημαντικά πράγματα και πώς να τα κάνω κατάλληλα για ένα παιδί», επισήμανε.
Η ηθοποιός τόνισε ότι όχι μόνο αισθάνεται πως έχει την ευθύνη να απαντά στις ερωτήσεις της κόρης της, αλλά νιώθει επίσης ότι πρέπει να αναλαμβάνει ρόλους για τους οποίους μπορεί να της εξηγήσει γιατί είναι σημαντικό να ειπωθεί αυτή η συγκεκριμένη ιστορία.
«Νιώθω λοιπόν ότι μερικές φορές έχω την ευθύνη, προφανώς, να της τα εξηγήσω και να απαντώ στις ερωτήσεις της, αλλά και να αναλαμβάνω ρόλους που να μπορεί να καταλάβει γιατί τους επέλεξα και γιατί κάνουμε αυτές τις ταινίες — όχι απαραίτητα για να δώσουμε μαθήματα, αλλά γιατί θέλουμε να ξαναδούμε κάτι που συνέβη στο παρελθόν;», διευκρίνισε η Νταϊάν Κρούγκερ.
Η απόφασή της έχει μάλιστα συμβάλλει στην εξέλιξη της σχέσης τους: «Και αυτό έχει δημιουργήσει μια πραγματικά ενδιαφέρουσα σχέση μαζί της, όπου αισθάνομαι ότι είναι πολύ περίεργη, γεμάτη απορίες και συνειδητοποιημένη, και ίσως είναι πολλή έκθεση για ένα μικρό κορίτσι. Αλλά ταυτόχρονα έχω διαπιστώσει ότι τα παιδιά – ή το παιδί μου – η ενσυναίσθηση που δημιουργείται και η κατανόηση του τι είναι κακό, αλλά και πώς το διορθώσαμε, ή τι προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα και γιατί κοιτάμε πίσω, την έχει βάλει σε πολλές σκέψεις, οπότε είναι επίσης όμορφο να το βλέπεις».
Φωτογραφία: Shutterstock
Diane Kruger Says Having a ‘Very Curious and Aware’ Daughter, 7, Has Influenced How She Now Chooses Roles (Exclusive) https://t.co/iOO0P0fi3k— People (@people) November 27, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
