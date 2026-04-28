Μητσοτάκης από Βασιλίσσης Όλγας: Ένα όραμα δεκαετιών έγινε πραγματικότητα, εντυπωσιάζομαι από την ποιότητα των εργασιών

Δούκας: Δικαίωση για τους Αθηναίους η απόφαση του πρωθυπουργού για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας

Χαίρομαι που και η νυν Δημοτική Αρχή, έστω και με κάποια καθυστέρηση, διότι δεν υποστήριξε το έργο όταν αυτό σχεδιάστηκε, αναγνωρίζει τη σημασία του.Και βέβαια, θέλω να τονίσω για το ζήτημα της κυκλοφορίας των οχημάτων ότι η κατεύθυνση την οποία έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Μεταφορών -και θα υπάρχουν ανακοινώσεις πολύ σύντομα- είναι ότι για τρεις μήνες ο δρόμος μπορεί να δοθεί πιλοτικά στην κυκλοφορία των οχημάτων, έτσι ώστε να δούμε πώς αντιδρά η πόλη και κυρίως να διαπιστώσουμε αν αυτή η κυκλοφορία των οχημάτων βοηθάει ή επιβαρύνει τελικά την κίνηση στο κέντρο.Το βασικό μας μέλημα πάντα είναι η υποστήριξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία έχουν τη δυνατότητα σήμερα να περνούν από τον δρόμο αυτόν. Οπότε, πολύ σύντομα θα ξέρουμε και ποια θα είναι η τελική μας θέση σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο αυτό.Ο δρόμος αυτός, όμως, δεν είναι πρωτίστως δρόμος για τα οχήματα. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ο συμπληρωματικός ρόλος του δρόμου αυτού. Όσοι, νομίζω, έχουν επισκεφθεί αυτή την εντυπωσιακή ανάπλαση, πιστεύω ότι θα εντυπωσιαστούν και θα αξιολογήσουν πολύ θετικά την ολοκλήρωση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού έργου για την πρωτεύουσά μας».Η Υπουργός Πολιτισμούαπό την πλευρά της ανέφερε: «Ένα όραμα για την Αθήνα, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, που πήρε σάρκα και οστά από τη δεκαετία του ΄90 και εξής, σήμερα είναι πια πραγματικότητα.Με την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας αποδίδεται στην πόλη ένα τμήμα της, το οποίο αναδεικνύει την Αθήνα στη μακρά ιστορική της διάρκεια, καθώς συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου με το Ζάππειο, με τον Εθνικό Κήπο και με όλα τα ευρήματα, τα οποία εντοπίζονται διάσπαρτα στην περιοχή. Είναι η διαφυγή προς τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα.Με τον Κωστή Μπακογιάννη, όταν ήταν Δήμαρχος, ξεκινήσαμε το έργο αυτό, κ. Πρόεδρε, μέσω της “Ανάπλαση Α.Ε.”, προκειμένου να αποδοθεί στον Αθηναίο πολίτη ένας δρόμος περιπάτου και αναψυχής, και με την αρχαία σημασία της λέξης.Είναι πολύ σημαντικό που σήμερα, με τη δική σας παρουσία, επιβεβαιώνεται και επισφραγίζεται αυτό το οποίο ήταν στο σχεδιασμό της πόλης από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και σας ευχαριστούμε πολύ».Σημειώνεται ότι η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας παραδόθηκε ξανά στο κοινό, μετά από έξι χρόνια εργασιών ανάπλασης.Υπενθυμίζεται ότι η Βασιλίσσης Όλγας είχε κλείσει το 2020, κατά τη διάρκεια της θητείας του Κώστα Μπακογιάννη, με στόχο τη μετατροπή της σε έναν πιο φιλικό προς τους πεζούς χώρο, επιτρέποντας παράλληλα περιορισμένη κυκλοφορία οχημάτων που κατευθύνονται προς το Ζάππειο και τις εγκαταστάσεις τένις.«Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών δεν μπορούν να αγνοούνται», ανέφερε σε δήλωσή του με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.«Η απόφαση του πρωθυπουργού για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία είναι μια ξεκάθαρη δικαίωση για τους Αθηναίους και για τη θέση που υπερασπιστήκαμε με επιμονή και συνέπεια», σημείωσε.«Είναι όμως και κάτι ακόμα: μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των επιλογών της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ήθελε τη Βασιλίσσης Όλγας ιδιωτικό δρόμο», πρόσθεσε ο κ. Δούκας.«Συνεχίζουμε αφοσιωμένοι στην πόλη και στη δέσμευσή μας να παραδώσουμε μια καλύτερη Αθήνα στους πολίτες», καταλήγει ο δήμαρχος Αθηναίων.