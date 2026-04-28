Ο Στάθης Ψάλτης ξεχάστηκε από τον καλλιτεχνικό κόσμο, σαν να μην πέρασε, είπε ο Θοδωρής Τρανούλης
Έκλεισαν εννέα χρόνια από τον θάνατό του και κανείς δεν τον θυμήθηκε, πρόσθεσε για τον αείμνηστο ηθοποιό ο σχεδιαστής μόδας
Το παράπονό του εξέφρασε στενός φίλος του Στάθη Ψάλτη. Ο σχεδιαστής μόδας Θοδωρής Τρανούλης μίλησε για τον αείμνηστο ηθοποιό, υποστηρίζοντας πως εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του ο καλλιτεχνικός κόσμος τον ξέχασε και δεν τον τίμησε, όπως του άρμοζε. Σύμφωνα με εκείνον, αν και ο Στάθης Ψάλτης πρόσφερε πολλά, δεν του επιστράφηκαν.
Όπως είπε o Θοδωρής Τρανούλης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 28 Απριλίου: «Έκλεισαν εννέα χρόνια και κανείς δεν τον θυμήθηκε. Είναι σαν να μην πέρασε. Είναι αμαρτία να μη γίνεται ένα μνημόσυνο κάθε χρόνο για κάθε τέτοιον άνθρωπο. Ξεχάστηκε και από τον χώρο της Τέχνης. Το θέμα είναι να σε τιμάμε κάθε χρόνο. Ήταν ένας δοτικός άνθρωπος που του άρεσε να δίνει. Δεν εισπράττει αυτό που έδωσε».
Αναφερόμενος στη μάχη που είχε δώσει ο ηθοποιός με τον καρκίνο, ο καλός του φίλος στάθηκε στη στήριξη που είχε από τη σύζυγό του, Χριστίνα Ψάλτη: «Τη μάχη με τον καρκίνο δεν την έδωσε μόνος του, με τη Χριστίνα την έδωσε. Ήταν μέρα νύχτα στο νοσοκομείο. Κοιμόταν εκεί, πλενόταν εκεί, έτρωγε εκεί. Του στάθηκε όχι κερί αναμμένο που λέμε, το κάτι άλλο», σημείωσε.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο Στάθης Ψάλτης παραπονιόταν τα τελευταία χρόνια της ζωής του γιατί δεν μπορούσε να έχει επαφή με το εγγόνι του: «Έφυγε με παράπονα και με ένα μεγάλο. Δεν έβλεπε το εγγόνι του. Μου έλεγε, “Θοδωρή θέλω να δω τα εγγόνια μου” και στο τέλος έγινε και τα είδε».
