One: Δεν μιλούσαμε μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, η σχέση μας τώρα είναι καλύτερη από ποτέ
Όταν βρεθήκαμε ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα και ακόμη καλύτερα, ανέφεραν τα μέλη του συγκροτήματος
Μία σύγκριση στην περίοδο που ακολούθησε τη διάλυσή τους και στη σχέση τους σήμερα έκαναν οι One.
Οι Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Πάνος Τσερπές, Φίλιππος Κωνσταντίνος, Δημήτρης Κουτσαβλάκης και Αργύρης Ναστόπουλος έδωσαν μία κοινή συνέντευξη στην οποία διευκρίνισαν πως δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους, χωρίς όμως να έχει συμβεί κάτι ανάμεσά τους. Όταν επανενώθηκαν όμως και ήρθαν και πάλι κοντά ένιωσαν σαν να μην είχε περάσει μία μέρα από την εποχή που αποτελούσαν μέλη του συγκροτήματος. Πλέον, αισθάνονται πως είναι οικογένεια και η σχέση τους είναι καλύτερη από ποτέ.
Καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου, ρωτήθηκαν για το αν επικοινωνούσαν, από τη στιγμή που διαλύθηκε το συγκρότημα. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου τόνισε ότι δεν μιλούσαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. «Όχι, δεν μιλούσαμε. Δεν είχαμε τίποτα, αλλά όταν βρεθήκαμε ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα και ακόμη καλύτερα», είπε για να προσθέσει: «Η σχέση μας είναι καλύτερη από ποτέ. Εγώ θεωρώ ό,τι αξίζει στον χρόνο δικαιώνεται. Άξιζε να μείνουμε».
Με τη σειρά του, ο Πάνος Τσερπές ξεκαθάρισε ότι η σχέση τους δεν ήταν ποτέ κακή, αλλά χαρακτηρίστηκε κάποια στιγμή από ουδετερότητα. «Θα έλεγα ουδέτερες, όχι ότι υπήρχαν κακές σχέσεις. Υπήρχε απλά μία περίοδος που απλά δεν είχαμε τόση επαφή. Όταν ξεκινήσαμε δημιουργήσαμε τόσες ωραίες αναμνήσεις, τόσα ωραία πράγματα που όλο αυτό έχει αρχίσει να εκτιμάται. Καθένας προσωπικά εκτιμάει όλο αυτό το οποίο έζησε. Και το ότι έχουμε αυτή την αρμονία που περιέγραφες προηγουμένως, είναι αυτό το πράγμα. Ότι όλο αυτό το οποίο ζήσαμε πλέον μπορούμε να το μοιραζόμαστε και μεταξύ μας», σημείωσε.
Παίρνοντας και πάλι τον λόγο, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ανέφερε ότι παρά το διάλειμμα που υπήρξε, η σχέση τους δυνάμωσε μετά την επανένωσή τους. «Από το ’20 και μετά. Το ’19, αν θέλει ο Φίλιππος, υπήρξε ένα κενό… ήταν τεράστιο το κενό. Θα μπορούσε να μην μπορεί να δέσει. Να είχε ατονήσει. Να μην μπορούσαμε να δοθούμε ο ένας στον άλλον, να μην ταίριαζαν τα χνώτα μας. Κι όμως, έγινε πιο δυνατό. Υπάρχουν και οι εντάσεις, υπάρχουν και οι παρεξηγήσεις, αλλά αυτά δεν κάνουν οι οικογένειες; Γι’ αυτό πλέον σαν οικογένειες συμπεριφερόμαστε», πρόσθεσε.
Τώρα, σχολίασε ο Κωσταντίνος Φίλιππου, γνωρίζει πολύ καλά τα υπόλοιπα μέλη. «Εγώ πλέον, μετά από τόσα χρόνια, ειδικά… ξέρω τα κουμπιά τους απ’ έξω κι ανακατωτά. Δεν υπάρχει. Όπως κι αυτοί τα δικά μου θαρρώ», επισήμανε με τον Δημήτρη Κουτσαβλάκη να υποστηρίζει: «Δεν έπρεπε ποτέ να διαλυθούμε».
