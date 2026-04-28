Η επιστολή που άφησε ο 89χρονος πιστολέρο: Μου φέρθηκαν σαν σκυλί στην Ελλάδα, λύσσαξα και κάποια μέρα θα πάω στα γραφεία τους να τους δαγκώσω
Τι αναφέρει στην επιστολή του στα ΜΜΕ ο 89χρονος που εισέβαλε με όπλο στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και τραυμάτισε 5 άτομα
Επιστολή στα μέσα ενημέρωσης όπου μιλά για τη ζωή του και όπου αιτιολογεί τις πράξεις τους απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης ο 89χρονος που εισέβαλε με όπλο στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο.
Η αγανάκτηση για το γεγονός ότι είχε απορριφθεί η αίτησή του για σύνταξη με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης για τις ημέρες εργασίας του στην Ελλάδα, οδήγησε σύμφωνα με την ανιψιά του τον υπερήλικα ρακοσυλλέκτη να ανοίξει πυρ τραυματίζοντας πέντε άτομα το πρωί στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.
Στην επιστολή του αναφέρει:
Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.
Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.
Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.
Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.
ΥΓ Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια - πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.
Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.
Ο λυσσασμένος,
Π.Κ.
Το κατάστημα από το οποίο τηλεφώνησε βρίσκεται στην περιοχή των Άνω Πατησίων όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα, καθώς τον φιλοξενούσε η ανιψιά του η οποία ήταν και εκείνη που ενημέρωσε τις Αρχές για την ταυτότητά του. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο και πραγματοποιούσε τις κλήσεις που ήθελε από διάφορα καταστήματα.
Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο 89χρονος είχε σχεδιάσει τις δύο επιθέσεις που πραγματοποίησε σήμερα (28/4) στα γραφεία του ΕΦΚΑ και το Εφετείο. Μάλιστα, μετά την επίθεση στο Εφετείο στη Λουκάρεως άφησε ορισμένες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες.
Ειδικότερα ο ηλικιωμένος άφησε έναν φάκελο ο οποίο γράφει εξωτερικά το εξής μήνυμα: «25-4-2026. Θα διαβάσετε στις εφημερίδες, τον παχουλό φάκελο με άνω 150 Documents, Αύριο». Μετά από αυτό το μήνυμα αναφέρει τα ονόματα τεσσάρων εφημερίδων και υπογράφει με το όνομά του και την περιοχή όπου διαμένει.
Είχε σχεδιάσει τις επιθέσεις
Επιπλέον, ο ηλικιωμένος μια μέρα πριν το αιματηρό περιστατικό φέρεται να είχε επιβιβαστεί σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο της οδού Λουκάρεως και να είπε στον οδηγό: «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω».
Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αναμένεται να εξεταστούν από τις Αρχές. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτης και μέχρι πρότινος να φιλοξενούνταν από κάποια ανιψιά του.
Τόσο στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όσο και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, κανένας δεν τον σταμάτησε προκειμένου να τον ελέγξει.
Όταν ο ηλικιωμένος δράστης έφτασε στο Εφετείο, πυροβόλησε ξανά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλες τέσσερις γυναίκες.
Επιπλέον, ο ηλικιωμένος έβγαλε κάτι επιστολές και τις πέταξε στον χώρο. «Σε αυτά θα βρείτε τους λόγους που έκανα την πράξη μου» φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.
Στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται.
Οι 5 τραυματίες είναι στον Ερυθρό Σταυρό, με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις να αναφέρουν πως δεν διατρέχουν κίνδυνο καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες οι τραυματισμοί είναι από την διασπορά των σκαγιών.
Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως όταν έγιναν οι κλήσεις στην αστυνομία, ο δράστης είχε φύγει από τα σημεία της δράσης του. Το κέντρο της αστυνομίας δέχθηκε κλήση από την ανιψιά του, μετά τους πυροβολισμούς στη Λουκάρεως, η οποία ανέφερε πως ο δράστης είναι άτομο που στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.
Στη συνέχεια πήγε δικαστικά και το αίτημά του απορρίφθηκε και από το δικαστήριο, το 2017. Συνεπώς ελάμβανε σύνταξη από τα χρόνια δουλειάς του ως μετανάστης και είχε απορριφθεί το αίτημά του να του αναγνωριστούν ένσημα και να λάβει αντίστοιχη σύνταξη και από την Ελλάδα.
Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αναζητούσαν από το πρωί τον φάκελό του με χειρόγραφα ένσημα, αφού δεν εμφανίζεται το όνομά του στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Αυτό που εντόπισαν προς το παρόν είναι ότι είχε πάρει απορριπτική απόφαση για συνταξιοδότηση πριν από περίπου 10 έτη στην κατηγορία των διεθνών συντάξεων που σημαίνει ότι δεν συμπλήρωνε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για απονομή σύνταξης από την Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι οι ανασφάλιστοι υπερήλικες (άνω των 67 ετών) μπορούν να λάβουν από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα των 410- 420 ευρώ, εφόσον δεν έχουν τα αναγκαία για τη συνταξιοδότηση ένσημα, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως χαμηλό εισόδημα και απουσία περιουσιακών στοιχείων ( πχ στέγη)
Για να λάβουν οι πολίτες τη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά είτε σε κοινοτικό γραφείο, κάτι που δεν είχε πράξει ο εν λόγω υπερήλικας σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, πράγμα που συνάδει με το γεγονός ότι ελάμβανε σύνταξη από το εξωτερικό.
Από τον ΕΦΚΑ στο ΠρωτοδικείοΟ 89χρονος, αφού άνοιξε πυρ με την καραμπίνα που είχε στην κατοχή του και τραυμάτισε μια υπάλληλο, αποχώρησε από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό με γοργό βήμα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Πρώτου Θέματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα