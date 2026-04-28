Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
Eurovision 2026: Πάρτι στην αυστριακή πρεσβευτική κατοικία για την ελληνική αποστολή
Πραγματοποιήθηκε το τελευταίο πάρτι της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision 2026 στην αυστριακή πρεσβευτική κατοικία με τον Ακύλα.
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιεί ο πρώτος Ημιτελικός στις 12 Μαΐου, τραγούδησε στο Kick Off Party το «Ferto» και το «Rise Like a Phoenix» με το οποίο η Κοντσίτα είχε χαρίσει τη νίκη στην Αυστρία το 2014.
Στο πάρτι έδωσαν το παρών η Πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα Γκέρντα Φολγκ, ο creative director, Φωκας Ευαγγελινος, η Παρθένα Χοροζιδου και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, που θα συνοδεύσουν τον τραγουδιστή στη σκηνή, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.
