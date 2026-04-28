Ο Μπάρι Κιόγκαν διαψεύδει ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες ότι βγαίνουν, όταν απαθανατίστηκαν σε δείπνο στο Λος Άντζελες στις αρχές Δεκεμβρίου του 2023. Έκτοτε, οι δυο τους έκαναν αρκετές δημόσιες εμφανίσεις. Ο Κιόγκαν εθεάθη να παρακολουθεί τη ζωντανή εμφάνιση της τραγουδίστρια στο Coachella τον Απρίλιο του 2024 και εκείνη άλλαξε τους στίχους του γνωστού τραγουδιού της «Nonsense» κάνοντας μια αναφορά σε μια επίμαχη σκηνή από την ταινία του συντρόφου της «Saltburn».

Μπάρι Κιόγκαν πήρε θέση σχετικά με τις φήμες που τον ήθελαν να είχε απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ , δηλώνοντας πως όλη αυτή η ιστορία ήταν ψευδής.Ο Κιόγκαν και η Κάρπεντερ γνωρίστηκαν, όταν ο ηθοποιός υποδύθηκε τον σύντροφο της τραγουδίστριας στο βιντεοκλίπ για το κομμάτι της Please Please Please, ενώ η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Δεκέμβριο του 2024.Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του Μπένι Μπλάνκο, Friends Keep Secrets, όπου εξήγησε τον λόγο που απομακρύνθηκε από τα social media και τις δημόσιες εμφανίσεις, ενώ κυκλοφορούσαν φήμες ότι υπήρξε άπιστος στη σχέση του με την τραγουδίστρια.Ο Κιόγκαν διευκρίνισε ότι αποσύρθηκε από το Instagram, τις κοινωνικές εκδηλώσεις, ακόμη και από τις δημόσιες εμφανίσεις, επειδή ένιωθε πως είχε εγκλωβιστεί σε ένα αφήγημα το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν ήταν αληθινό. Όπως εξήγησε: «Υπήρχε ένα αφήγημα εκεί έξω για το οποίο ποτέ πραγματικά δεν είχε ειπωθεί κάτι - ένα αφήγημα που δεν είναι αληθινό - και εγώ ποτέ δεν το επιβεβαίωσα ούτε είπα κάτι γι’ αυτό. Και απλώς εξαφανίστηκα».Τότε ο Lil Dicky, που ήταν επίσης καλεσμένος στο podcast, παρενέβη και ρώτησε αν αναφέρεται στη φήμη ότι υπήρξε άπιστος στη σχέση του με την Κάρπεντερ. «Ναι, ότι απάτησα», απάντησε εκείνος. Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι όταν κάποιος βγαίνει ραντεβού, ενώ βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα, η κατάσταση μπορεί γρήγορα να ξεφύγει, λέγοντας ότι οι φήμες «μεγεθύνονται» στο διαδίκτυο.Η influencer Μπρέκι Χιλ είχε αναρτήσει βίντεο, αρνούμενη τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι ήταν η «πέτρα του σκανδάλου», υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στο σκι. Από την πλευρά του, ο Μπάρι Κιόγκαν διευκρίνισε ότι επέλεξε να μην επιτεθεί δημόσια σε κανέναν από όσους ενεπλάκησαν, εξηγώντας ότι δεν ήθελε να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.Φωτογραφία: Shutterstock