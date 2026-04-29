Euroleague: Έκανε το break στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός, πρώτο βήμα και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μονακό, δείτε βίντεο
Οι πράσινοι επικράτησαν των Ισπανών με 68-67 και έκαναν το 1-0 στη σειρά των playoffs, ενώ οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν των Μονεγάσκων στο με 90-71 – Προβάδισμά και η Φενέρ κόντρα στη Ζαλγκίρις - Την Πέμπτη (30/4) οι δεύτεροι αγώνες
Δυναμική εκκίνηση στα πλέι οφ της Euroleague, με τον Παναθηναϊκός να κάνει break με 68-67 στη Βαλένθια, τον Ολυμπιακός να κυριαρχεί με 91-70 της Μονακό και τη Φενερμπαχτσέ να επικρατεί 89-78 της Ζαλγκίρις.
Η ελληνική ομάδα στηρίχθηκε στην εξουθενωτική άμυνα που την έφερε ακόμη και στο +11 (17-28 στο 13΄) και την προσήλωση στο πλάνο του Εργκίν Αταμάν, περιορίζοντας τους γηπεδούχους σε χαμηλά ποσοστά από την περιφέρεια (6/33 τρίποντα) και ελέγχοντας τον ρυθμό του αγώνα. Ακόμη κι όταν η μπάλα άρχισε να... καίει λίγο πριν το φινάλε, Ναν και Σορτς... μίλησαν μέσα από τις επιθέσεις τους, διορθώνοντας κάθε τάση αυτοχειρίας των συμπαικτών τους!
MVP του αγώνα ήταν αναμφίβολα ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους, ενώ στους 12 σταμάτησε ο Τι Τζέι Σορτς, όσους είχε και ο Ματίας Λεσόρ. Οι Τζέριαν Γκραντ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις διακρίθηκαν για την αμυντική προσφορά τους, ενώ λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ προσέφερε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, σε μία βραδιά που ο Τσεντί Όσμαν ήταν μακριά από τον καλό εαυτό του!
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68
«Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, θρύλε ολέ σ’ αγαπώ» και “ MVP, MVP” για τον Σάσα Βεζένκοφ (σ.σ. οι Αγγελόπουλοι του παρέδωσαν το βραβείο του MVP της σεζόν πριν από το τζάμπολ) τραγουδούσαν οι φίλαθλοι της ομάδας του Πειραιά, όταν στην 4η περίοδο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν υπερισχύσει των Μονεγάσκων και πρόσφεραν υψηλό θέαμα στον κόσμο τους.
Ο Βεζένκοφ (20π. με 3/6 τρίποντα) με τέσσερα ράμματα στη μύτη, αφού τραυματίστηκε στην 3η περίοδο δεχόμενος χτύπημα από το χέρι του Άλφα Ντιαλό ευστοχούσε σε τρίποντα, ο Ντόντα Χολ που έπαιξε απίστευτη άμυνα έκανε δύο καρφώματα για high light (4π. 5ρ., 3 κοψίματα) και ο Κόρεϊ Τζόσεφ έκλεβε τις εντυπώσεις (13π. με 2/2 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο). Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 13 είχε και ο Φουρνιέ (2/7 τρίποντα), αλλά και 7 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ μοίρασε 7 ασίστ, είχε και 4 ριμπάουντ, 3 πόντους, ενώ 7 πόντους σημείωσε ο Άλεκ Πίτερς. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί ν’ άργησε να πάρει μπροστά στον πρώτο προημιτελικό (είχε 1/5 τρίποντα), αλλά πέτυχε 11 πόντους, κι ενώ έπαιζε με τραυματισμό στο αριστερό πόδι.
«Πράσινο» break στη ΒαλένθιαΜε την υπογραφή του Κέντρικ Ναν, αλλά και της άμυνας, ο Παναθηναϊκός πέτυχε κάτι που έμοιαζε... ακατόρθωτο, σημειώνοντας με το... καλησπέρα το break στη σειρά με τη Βαλένθια και παίρνοντας προβάδισμα με 1-0! Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 68-67 από τη Roig Arena, στο πρώτο αγώνα με τις «νυχτερίδες» στα πλέι οφ της Euroleague και πλέον κρατάνε την τύχη στα χέρια τους, σχετικά με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας! Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί και πάλι την προσεχή Πέμπτη (30/4) επί ισπανικού εδάφους, πριν η σειρά μεταφερθεί στο «σπίτι» του, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί η εφετινή καταληκτική φάση της διοργάνωσης.
Κυριαρχικό 1-0 για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦΟ Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην 8η της κανονικής περιόδου, Μονακό, και έφτασε άνετα στο 1-0 στη μεταξύ τους σειρά για τα πλέι οφ της Euroleague, επικρατώντας με 91-70 στο ΣΕΦ.
Μόνο στην 1η περίοδο, όταν είχε 0/5 τρίποντα, επέτρεψε στους Μονεγάσκους να προηγηθούν ο Ολυμπιακός. Εν συνεχεία, όταν πίεσε στην άμυνα και ζεστάθηκαν οι σουτέρ του άρχισε να «χτίζει» διαφορά και από το +9 (45-36) του ημιχρόνου, βρέθηκε στο +16 (60-44), αλλά και στο +20 (71-51 και 79-59) στο 32ο λεπτό. Και μετά οι παίκτες του Μπαρτζώκα έπαιζαν λες και σε προπόνηση, για να δημιουργούν φάσεις που ξεσήκωναν τους φιλάθλους στις κερκίδες.
Από τη Μονακό, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους (1/3 τρίποντα) και 7 ασίστ. Ο Άλφα Ντιαλό πέτυχε 15 πόντους και κατέβασε 7 ριμπάουντ, ενώ είχε και 4 κλεψίματα. Διψήφιος ήταν και ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, με 10 πόντους (0/4 τρίποντα). Ο Ντάνιελ Τάις, χρησιμοποιήθηκε μόνο 16:16΄΄ και κάθε φορά που έβγαινε πήγαινε στ’ αποδυτήρια, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει τραυματισμό.
Την Πέμπτη (30/4, 21:00), ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να κάνει το 2-0 στη σειρά απέναντι στη Μονακό και να ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο με στόχο το 3-0, το “ sweep” και την 5η διαδοχική πρόκρισή του σε φάιναλ φορ Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70
Με τον «καυτό» Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς να σκοράρει για 3π. στην εκπνοή, η Φενέρ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με βραχεία κεφαλή 22-20. Ο Τουρκοβόσνιος ήταν ασταμάτητος (5/5 τρίποντα) και οδήγησε την ομάδα του στο +18 (47-29) που ήταν και η μέγιστη διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου. Με επί μέρους σκορ 25-9 οι Τούρκοι είχαν θέσει τις βάσεις για τη νίκη.
Κατώτερη των περιστάσεων στο α΄ ημίχρονο η Ζαλγκίρις, είχε πια ένα βουνό να ανεβεί. Παρόλα αυτά έτρεξε σερί 12-0 μετατρέποντας το 51-33 (32΄) σε 51-45 (35΄). Χρόνος υπήρχε, όχι όμως και δυνάμεις. Η Φενέρ επανέφερε τη διαφορά σε επίπεδα ασφαλείας (64-51 στο 39΄) που έγινε ακόμα μεγαλύτερη (77-60 στο 34΄) για να φτάσει στη νίκη με το τελικό 89-78. Μακράν MVP ο Μπιμπέεροβιτς, που οσοφάρισε τα ρεκόρ καριέρας σε πόντους (26) και εύστοχα τρίποντα (6/8).
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 47-29, 65-57, 89-78
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 17 (1), Μέλι 13 (1), Χόρτον-Τάκερ 15 (1), Μπόστον, Ντε Κολό 4, Μπιμπέροβιτς 26 (6), Γιαντούνεν, Χολ 4, Σίλβα 2, Κόλσον 8 (1), Μπιρτς
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 24 (1), Φρανσίσκο 15 (2), Ράιτ 19 (1), Μπραζντέικις, Γκλεντράιτις, Τουμπέλις 11 (1), Λο 1, Σλέβα 1, Μπιρούτις 4, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλανόβας 3.
Στους δύο πρώτους αγώνες στα Πλέι Οφ της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
ΠΛΕΙ ΟΦ (28=29/4 & 30/4-1/5/2026)
1οι ΑΓΩΝΕΣ
Τρίτη, 28 Απριλίου
Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 91-70
Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 67-68
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 89-78
Τετάρτη, 29 Απριλίου
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45
2οι ΑΓΩΝΕΣ
Πέμπτη, 30 Απριλίου
Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 21:00
Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 20:45
Παρασκευή, 1 Μαϊου
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45
* Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)
Πρώτο βήμα για Αθήνα η ΦενερμπαχτσέΗ Φενερμπαχτσέ άνοιξε... το σκορ στις αναμετρήσεις της με τη Ζαλγκίρις, πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα για πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσους επικράτησε 89-78 στην Κωνσταντινούπολη με τον επόμενο αγώνα να γίνεται στο ίδιο γήπεδο σε 48 ώρες (30/4).
