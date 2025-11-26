Ελισάβετ Σπανού: Μετά τη γέννηση ενός παιδιού αλλάζεις ολοκληρωτικά, δεν έχεις καμία σχέση με τον άνθρωπο που ήσουν
Τα οικονομικά είναι περιορισμένα και αυτό είναι η πραγματικότητα για πάρα πολλές μητέρες, πρόσθεσε
Για τη μητρότητα, την εξάντληση αλλά και τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η γέννηση της κόρης της μίλησε η Ελισάβετ Σπανού. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως το να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της, δεν την επηρεάζει καθόλου.
Στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς», η Ελισάβετ Σπανού αποκάλυψε ότι το σώμα της «πλήρωσε» την ένταση των τελευταίων μηνών, καθώς η κούραση επηρέασε ακόμη και τον θυρεοειδή της. «Έχω χάσει αρκετά κιλά, ο θυρεοειδής μου "κράσαρε" από την κούραση. Παρ' όλα αυτά, νιώθω καλά. Υπήρξε περίοδος που ήμουν ακόμη πιο αδύνατη και τότε ένιωθα απαίσια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η εμπειρία της μητρότητας, όπως παραδέχτηκε, τη μετέβαλε ριζικά. Τίποτα δεν θυμίζει πια τη ζωή της πριν γίνει μητέρα. «Μετά τη γέννηση ενός παιδιού αλλάζεις ολοκληρωτικά. Δεν έχεις καμία σχέση με τον άνθρωπο που ήσουν πριν», τόνισε.
Όσο για τη μουσική, η Ελισάβετ Σπανού αποκάλυψε πως πλέον δεν την αντιμετωπίζει ως βασική πηγή εισοδήματος: «Το τραγούδι δεν το σκέφτομαι πια με όρους βιοπορισμού. Η νύχτα έχει αλλάξει, δεν μπορείς να επιβιώσεις οικονομικά από δύο εμφανίσεις την εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Η μουσική είναι μέσα μου από παιδί».
Αναφερόμενη στη μονογονεϊκότητα, τόνισε ότι δεν διαφέρει από χιλιάδες γυναίκες στην Ελλάδα που εργάζονται, μεγαλώνουν παιδιά και παλεύουν καθημερινά μόνες τους. «Δεν θέλω να υποδυθώ τον "Ιππότη της μονογονεϊκότητας". Από τη στιγμή που μίλησα δημόσια, λαμβάνω δεκάδες μηνύματα από γυναίκες που ταυτίζονται μαζί μου γιατί ζω μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Δεν έχω καμία πολυτέλεια, ούτε βοήθεια στο σπίτι. Τα οικονομικά είναι περιορισμένα και αυτό είναι η πραγματικότητα για πάρα πολλές μητέρες», είπε.
