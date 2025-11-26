Ανδρομάχη για περιστατικό με αγενή θαυμαστή: Ήμουν έτοιμη να φάει κλωτσιά στη μούρη
Έκανε χειρονομία την ώρα που τραγουδούσα, πρόσθεσε

Γεωργία Κοτζιά
Για την εμπειρία που είχε με έναν αγενή θαυμαστή της μίλησε η Ανδρομάχη και εξήγησε πώς αντιμετώπισε τη συμπεριφορά του. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως της έκανε χειρονομίες, την ώρα που εκείνη ήταν στη σκηνή.

Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, περιέγραψε το περιστατικό. «Μου έχει τύχει θαυμαστής να ξεπεράσει τα όρια. Έκανε χειρονομία την ώρα που τραγουδούσα, δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ τόσα χρόνια που δουλεύω αυτό το πράγμα. Σταμάτησα, ήμουν έτοιμη να φάει κλωτσιά στη μούρη, γιατί ήμουν και στο κατάλληλο ύψος. Συγκρατήθηκα όμως, και τον έδιωξε η ασφάλεια του μαγαζιού». 

