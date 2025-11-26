Aυτή είναι η εκκλησία που ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα παντρευτεί την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Όλα όσα έχουν γίνει γνωστά για τον πολυαναμενόμενο γάμο του ζευγαριού
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η αρραβωνιαστικιά του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, ετοιμάζονται για έναν γάμο που συγκεντρώνει ήδη τεράστιο ενδιαφέρον, με την τελετή να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2026 στη γενέτειρα του Πορτογάλου σούπερ σταρ.
Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι θα παντρευτεί στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό Φουνσάλ, που αποτελεί σημείο με βαθύ συμβολισμό για τον Ρονάλντο, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μαδέρα. Η δεξίωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού, αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Ο 511 ετών Καθεδρικός Ναός Φουνσάλ, όπου θα τελεστεί ο γάμος, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Μαδέρα, με ιστορία που ξεκινά από τον 15ο αιώνα. Για τον Ρονάλντο, η επιλογή του ναού είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνδέεται με τις ρίζες του και τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
Οι λεπτομέρειες της τελετής και της δεξίωσης παραμένουν άκρως απόρρητες, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που θα απασχολήσουν για καιρό τα διεθνή μέσα.
Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε το 2016, όταν ο Ρονάλντο επισκέφτηκε ένα κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη, όπου εργαζόταν η Τζορτζίνα. Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε δημόσια έναν χρόνο αργότερα, με τις κοινές τους εμφανίσεις να γίνονται όλο και συχνότερες. Σήμερα, έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Αλάνα Μαρτίνα και τη Μπέλα Εσμεράλδα, ενώ η Ροντρίγκεζ μεγαλώνει και τα άλλα τρία παιδιά του Ρονάλντο σαν δικά της, αποτελώντας πλέον μια ενωμένη οικογένεια.
Η πρόταση γάμου έγινε τον Αύγουστο του 2025, σε μια αυθόρμητη οικογενειακή στιγμή που, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Ρονάλντο, δεν είχε προγραμματιστεί. Η Ροντρίγκεζ ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με ανάρτηση στα social media, φορώντας το εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι και γράφοντας «Yes I do. In this and in all my lives», συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια μέσα σε ελάχιστα λεπτά.
