Σεξουαλική παρενόχληση on stage για τραγουδιστή της R&B: Παντρεμένη του έπιασε τα γεννητικά όργανα - Δείτε βίντεο
Ο Mario Dewar Barrett, ο οποίος φάνηκε να δυσανασχετεί από την κίνηση της γυναίκας, συνέχισε να ερμηνεύει λέγοντας προς τη δράστη «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ»
Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από μια γυναίκα με βέρα στα δάχτυλα έπεσε ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, γνωστός με το όνομα Mario, κατά τη διάρκεια συναυλίας.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε άλλος θεατής για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε συναυλία στο Νιτρόιτ, την ώρα που ο 39χρονος τραγουδιστής ήταν στη σκηνή, μια γυναίκα τον άρπαξε από τον καβάλο.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος φάνηκε να δυσανασχετεί από την κίνηση της γυναίκας, συνέχισε να ερμηνεύει λέγοντας προς την δράστη «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».
Σύμφωνα με την χρήστη του TikTok που κατέγραψε το περιστατικό, «στην πραγματικότητα ήταν αρκετά ευγενικός, νόμιζα ότι η ασφάλειά του θα την έσπρωχνε μακριά, αλλά κορίτσι μου, φαίνεται ότι φορούσε βέρα».
«Αυτό είναι κυριολεκτικά επίθεση!» έγραψε ένας σχολιαστής, «γιατί να πιστεύεις ότι αυτό είναι εντάξει;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος, «αυτό δεν είναι αποδεκτό με κανένα κριτήριο», έγραψε ένας τρίτος.
Mario a été agressé sexuellement par une fan sur scène hier.— Steevy Musicfeelings (@elmusicfeelings) November 25, 2025
Il lui a demandé d’arrêter . pic.twitter.com/C7UITJhUXl
