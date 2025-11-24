Η Αμάντα Μπάινς διαψεύδει ότι έμεινε έγκυος σε ηλικία 13 ετών - Το ψεύτικο βίντεο που έγινε viral
GALA
Αμάντα Μπάινς έγκυος Παιδόφιλος

Το κλιπ ήθελε την ηθοποιό να κατηγορεί παραγωγό του Nickelodeon ότι την άφησε έγκυο, ενώ ήταν ανήλικη

Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τη φήμη που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο ότι ο παραγωγός του Nickelodeon, Νταν Σνάιντερ την είχε αφήσει έγκυο όταν εκείνη ήταν 13 ετών, διέψευσε η Αμάντα Μπάινς. Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή από το «The Amanda Show», δήλωσε στο TMZ ότι το viral βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να λέει κάτι τέτοιο έχει αλλοιωθεί ψηφιακά και ότι η ίδια δεν έχει κάνει ποτέ τέτοιο ισχυρισμό. Εξήγησε επίσης ότι όποιος το δημιούργησε «προσπάθησε να φτιάξει ψέματα για να πάρει κλικ».

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στον λογαριασμό κάποιου θαυμαστή της και στη συνέχεια διαγράφηκε, έδειχνε την Αμάντα Μπάινς να κάθεται μόνη σε ένα εστιατόριο, ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης υπήρχε το κείμενο: «Ο άντρας, με τον οποίο έμεινα έγκυος στην ηλικία των 13». Στη συνέχεια του βίντεο, υπήρχε μια σκηνή από το «Amanda Show», όπου η έφηβη τότε, Αμάντα Μπάινς εμφανίζεται με μπικίνι μέσα σε τζακούζι, ενώ ο Νταν Σνάιντερ πλήρως ντυμένος, βρίσκεται δίπλα της.

Η 39χρονη σήμερα ηθοποιός εξήγησε στο TMZ ότι ναι μεν είχε ανεβάσει το πρώτο μέρος του συγκεκριμένου βίντεο, όμως στη δική της εκδοχή η κάμερα στρεφόταν αμέσως μετά προς τον σύντροφό της, χωρίς να υπάρχει η επίμαχη σκηνή στο τζακούζι.

Το όνομα του Νταν Σνάιντερ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο πέρυσι με το ντοκιμαντέρ «Quiet on the Set», στο οποίο αρκετοί πρώην πρωταγωνιστές του Nickelodeon τον κατηγόρησαν ότι είχε δημιουργήσει ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον και ότι εξευτέλιζε τους ηθοποιούς και τα μέλη της παραγωγής.

Ο δημιουργός του «iCarly» αρνήθηκε τις κατηγορίες περί κακοποίησης, παραδέχτηκε ωστόσο ότι «οφείλει μια δυνατή συγγνώμη» για «ντροπιαστικές» συμπεριφορές του στο παρελθόν.

Τον Μάιο του 2024, ο ίδιος υπέβαλε μήνυση κατά των δημιουργών και παραγωγών του ντοκιμαντέρ, υποστηρίζοντας ότι υπονόησαν ψευδώς πως είχε σεξουαλικά κακοποιήσει ανήλικους ηθοποιούς του Nickelodeon. Στο δικόγραφο, που είχε τότε εξασφαλίσει το Page Six, κατηγόρησε τη Warner Bros. Discovery, τη Maxine Productions, τη Sony Pictures Television και άλλους πως με το τρέιλερ της σειράς δημιούργησαν ένα «χτύπημα χαρακτήρα» γεμάτο «ψευδείς δηλώσεις και υπαινιγμούς».

Κλείσιμο
Το Nickelodeon είχε διακόψει τη συνερασία του μαζί του, λόγω δημοσιευμάτων που ισχυρίζονταν ότι βρισκόταν «κάτω από σύννεφο υποψιών για τη συμπεριφορά του απέναντι σε νεαρούς πρωταγωνιστές των σειρών του». Ο παραγωγός αποχώρησε τότε με αποζημίωση 7 εκατομμυρίων δολαρίων.


Best of Network

Δείτε Επίσης