Τι συμβαίνει με την Αριάνα Γκράντε; Το στρες, τα αντικαταθλιπτικά και η τεράστια απώλεια κιλών
Οι πρόσφατες εμφανίσεις της στην προώθηση του καινούριου «Wicked» προκάλεσαν νέα σχόλια, με την ίδια να μιλά για τοξική έκθεση στη δημοσιότητα και πιέσεις
Η Αριάνα Γκράντε βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω της μεγάλης απώλειας βάρους που παρατήρησαν οι θαυμαστές της στις πρόσφατες εμφανίσεις της για την προώθηση της ταινίας «Wicked: For Good Part 2». Πολλοί στα social media εξέφρασαν ανησυχίες για την υγεία της, σχολιάζοντας ότι η τραγουδίστρια φαίνεται πλέον υπερβολικά αδύνατη και αναρωτήθηκαν αν τρέφεται επαρκώς.
Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Γκράντε είχε μια τοξική σχέση με τη δημοσιότητα, η οποία επηρέασε βαθιά την ψυχική της υγεία. Η αρνητική προσοχή που δέχτηκε έπειτα από τη σχέση της με τον Ίθαν Σλέιτερ οδήγησε σε απώλεια χιλιάδων ακολούθων, ενώ ο αυξημένος φόρτος προώθησης επιβάρυνε το στρες της. Πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας δήλωσε στο Life & Style ότι, σε περιόδους πίεσης, η Αριάνα «ξεχνά να φάει», κάτι που συνέβαλε στην πρόσφατη αλλαγή της εικόνας της.
Τον Απρίλιο του 2025, οι θαυμαστές είχαν σχολιάσει ότι στο CinemaCon η Γκράντε έδειχνε πιο υγιής και είχε πάρει βάρος, όμως η συζήτηση αναζωπυρώθηκε όταν εμφανίστηκε πολύ πιο αδύνατη κατά τις καλοκαιρινές της παρουσίες.
Η ίδια η Γκράντε είχε απαντήσει δημόσια στις φήμες μέσα από ένα TikTok βίντεο, στο οποίο παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν έπαιρνε «πολλά αντικαταθλιπτικά», τα συνδύαζε με αλκοόλ και δεν έτρωγε υγιεινά. Τόνισε ότι την εποχή που πολλοί θεωρούν πως «έδειχνε καλύτερα», βρισκόταν στο χειρότερο σημείο της ζωής της. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείχνει κάποιος υγιής. Η εικόνα που συγκρίνετε με το τώρα, ήταν η πιο ανθυγιεινή εκδοχή του εαυτού μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι φήμες για διατροφική διαταραχή και χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος, όπως το Ozempic, κυκλοφόρησαν ευρέως τα προηγούμενα χρόνια, με την τραγουδίστρια να ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να αποφεύγουν τέτοια σχόλια. Η ίδια εξήγησε ότι η κριτική για την εμφάνισή της την πλήγωνε, ειδικά όταν ήταν μικρότερη, και κάλεσε τους φαν της να είναι πιο προσεκτικοί στα λόγια τους: «Δεν ξέρεις ποτέ τι περνά κάποιος, ακόμη κι αν οι προθέσεις σου είναι καλές».
Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Γκράντε είχε μια τοξική σχέση με τη δημοσιότητα, η οποία επηρέασε βαθιά την ψυχική της υγεία. Η αρνητική προσοχή που δέχτηκε έπειτα από τη σχέση της με τον Ίθαν Σλέιτερ οδήγησε σε απώλεια χιλιάδων ακολούθων, ενώ ο αυξημένος φόρτος προώθησης επιβάρυνε το στρες της. Πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας δήλωσε στο Life & Style ότι, σε περιόδους πίεσης, η Αριάνα «ξεχνά να φάει», κάτι που συνέβαλε στην πρόσφατη αλλαγή της εικόνας της.
Τον Απρίλιο του 2025, οι θαυμαστές είχαν σχολιάσει ότι στο CinemaCon η Γκράντε έδειχνε πιο υγιής και είχε πάρει βάρος, όμως η συζήτηση αναζωπυρώθηκε όταν εμφανίστηκε πολύ πιο αδύνατη κατά τις καλοκαιρινές της παρουσίες.
Η ίδια η Γκράντε είχε απαντήσει δημόσια στις φήμες μέσα από ένα TikTok βίντεο, στο οποίο παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν έπαιρνε «πολλά αντικαταθλιπτικά», τα συνδύαζε με αλκοόλ και δεν έτρωγε υγιεινά. Τόνισε ότι την εποχή που πολλοί θεωρούν πως «έδειχνε καλύτερα», βρισκόταν στο χειρότερο σημείο της ζωής της. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείχνει κάποιος υγιής. Η εικόνα που συγκρίνετε με το τώρα, ήταν η πιο ανθυγιεινή εκδοχή του εαυτού μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι φήμες για διατροφική διαταραχή και χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος, όπως το Ozempic, κυκλοφόρησαν ευρέως τα προηγούμενα χρόνια, με την τραγουδίστρια να ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να αποφεύγουν τέτοια σχόλια. Η ίδια εξήγησε ότι η κριτική για την εμφάνισή της την πλήγωνε, ειδικά όταν ήταν μικρότερη, και κάλεσε τους φαν της να είναι πιο προσεκτικοί στα λόγια τους: «Δεν ξέρεις ποτέ τι περνά κάποιος, ακόμη κι αν οι προθέσεις σου είναι καλές».
Παράλληλα, πηγές κοντά στην τραγουδίστρια ανέφεραν στο People ότι η δημοσιότητα γύρω από τον χωρισμό της από τον Ίθαν Σλέιτερ, και ο φόβος πως το κοινό θα συνεχίσει να συζητά το παρασκήνιο των γυρισμάτων της ταινίας, αύξησαν το άγχος της σε μια περίοδο που ήδη ήταν ευάλωτη.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
