Τι συμβαίνει με την Αριάνα Γκράντε; Το στρες, τα αντικαταθλιπτικά και η τεράστια απώλεια κιλών

Τον Απρίλιο του 2025, οι θαυμαστές είχαν σχολιάσει ότι στο CinemaCon η Γκράντε έδειχνε πιο υγιής και είχε πάρει βάρος, όμως η συζήτηση αναζωπυρώθηκε όταν εμφανίστηκε πολύ πιο αδύνατη κατά τις καλοκαιρινές της παρουσίες.

Παράλληλα, πηγές κοντά στην τραγουδίστρια ανέφεραν στο People ότι η δημοσιότητα γύρω από τον χωρισμό της από τον Ίθαν Σλέιτερ, και ο φόβος πως το κοινό θα συνεχίσει να συζητά το παρασκήνιο των γυρισμάτων της ταινίας, αύξησαν το άγχος της σε μια περίοδο που ήδη ήταν ευάλωτη.Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image