Πανηγυρίζουν στο Ισραήλ και στην Τεχεράνη μετά τις πληροφορίες για τον θάνατο του Χαμενεΐ
Βρήκαμε τη σορό του, ισχυρίζεται ισραηλινός αξιωματούχος - Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ανέβασε πριν λίγο βίντεο του Χαμενεΐ, ωστόσο θεωρείται ότι είναι από παλιά του ομιλία
Την είδηση επιβεβαίωσε το Fox News, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, ανώτατος αξιωματούχος του Τελ Αβίβ που μίλησε στο Reuters και άλλα διεθνή ΜΜΕ, όπως το Axios.
«Πιστεύω ότι είναι αληθινή η ιστορία με τον θάνατο του Χαμενεΐ» δήλωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στο NBC ερωτηθείς σχετικά.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» ότι ο Χαμενεΐ δεν υπάρχει πλέον.
🚨🚨🚨Israeli ambassador to Washington Yechiel Leiter told U.S. officials that Iran's supreme leader Ali Khamenei has been killed in the Israeli strike on his compound, a source with knowledge said— Barak Ravid (@BarakRavid) February 28, 2026
Reuters and Axios are now also reporting that Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been eliminated by an Israeli strike this morning on Tehran.— Daily Iran News (@DailyIranNews) February 28, 2026
"Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was assassinated in an Israeli strike on Tehran, with his body found under the rubble caused by an Israeli airstrike, senior Israeli officials were informed on Saturday evening." https://t.co/XK5F9YisXu— Shashank Joshi (@shashj) February 28, 2026
Footage of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei’s corpse has been shown to Prime Minister Netanyahu, according to N12.— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026
Στο άκουσμα της είδησης, πολίτες του Ισραήλ βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, ενώ σύμφωνα με αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ, αντίστοιχοι πανηγυρισμοί έχουν ξεσπάσει και στην Τεχεράνη.
⚡️Live from Jerusalem following news about Iran’s supreme leader— War Monitor (@WarMonitors) February 28, 2026
(not a joke, real video)
Μέσα Ενημέρωσης του Ιράν διαψεύδουν την είδηση, αν και από το απόγευμα είχαν προϊδεάσει για διάγγελμα του ανώτατου θρησκευτικού τους ηγέτη, κάτι που δεν έχει συμβεί ως τώρα.
Πριν από λίγο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ανέβασε βίντεο του Χαμενεΐ να λέει ότι «εξαντλήθηκε η υπομονή του με το Ισραήλ» και ότι απόψε ο κόσμος θα δει τη δύναμη του Ιράν. Ωστόσο, το βίντεο είναι παλιό και κομμένο από ομιλία του, δεν είναι σημερινό.
Our patience has run out; tonight the world will see the power of Iran. 🇮🇷— إيران الحدث (@iranin_arabic_) February 28, 2026
pic.twitter.com/TqIYlE6sqH
Τριάντα βόμβες στην κατοικία του ΧαμενεΐΤο ισραηλινό Κανάλι 12 μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί, 30 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. «Τριάντα βόμβες έπεσαν στο αρχηγείο. Ο Χαμενεΐ ήταν σε κάποιο υπόγειο, αλλά είναι πιθανό να μη βρισκόταν στο ιδιωτικό του καταφύγιο τη στιγμή της επίθεσης» ανέφερε το κανάλι.
