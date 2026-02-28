Πανηγυρίζουν στο Ισραήλ και στην Τεχεράνη μετά τις πληροφορίες για τον θάνατο του Χαμενεΐ
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Πανηγυρίζουν στο Ισραήλ και στην Τεχεράνη μετά τις πληροφορίες για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Βρήκαμε τη σορό του, ισχυρίζεται ισραηλινός αξιωματούχος - Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ανέβασε πριν λίγο βίντεο του Χαμενεΐ, ωστόσο θεωρείται ότι είναι από παλιά του ομιλία

Πανηγυρίζουν στο Ισραήλ και στην Τεχεράνη μετά τις πληροφορίες για τον θάνατο του Χαμενεΐ
114 ΣΧΟΛΙΑ
Ξέσπασαν πανηγύρια σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Τεχεράν μετά την είδηση που μετέδωσαν πολλά διεθνή πρακτορεία ότι είναι νεκρός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεΐ. 

Την είδηση επιβεβαίωσε το Fox News, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ,  ανώτατος αξιωματούχος του Τελ Αβίβ που μίλησε στο Reuters και άλλα διεθνή ΜΜΕ, όπως το Axios. 

«Πιστεύω ότι είναι αληθινή η ιστορία με τον θάνατο του Χαμενεΐ» δήλωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στο NBC ερωτηθείς σχετικά. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει νωρίτερα  ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» ότι ο Χαμενεΐ δεν υπάρχει πλέον. 


Ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται οι αναφορές ότι ο Νετανιάχου έχει δει φωτογραφίες με την σορό του Χαμενεΐ , ενώ σε αραβικά μέσα ενημέρωσης διακινείται η πληροφορία ότι σύντομα θα δοθούν στη δημοσιότητα τα σχετικά οπτικά ντοκουμέντα. 


Στο άκουσμα της είδησης, πολίτες του Ισραήλ βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, ενώ σύμφωνα με αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ, αντίστοιχοι πανηγυρισμοί έχουν ξεσπάσει και στην Τεχεράνη. 


Μέσα Ενημέρωσης του Ιράν  διαψεύδουν την είδηση,  αν και από το απόγευμα είχαν προϊδεάσει για διάγγελμα του ανώτατου θρησκευτικού τους ηγέτη, κάτι που δεν έχει συμβεί ως τώρα. 

Πριν από λίγο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ανέβασε βίντεο του Χαμενεΐ να λέει ότι «εξαντλήθηκε η υπομονή του με το Ισραήλ» και ότι απόψε ο κόσμος θα δει τη δύναμη του Ιράν. Ωστόσο, το βίντεο είναι παλιό και κομμένο από ομιλία του, δεν είναι σημερινό.



Τριάντα βόμβες στην κατοικία του Χαμενεΐ

Το ισραηλινό Κανάλι 12 μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί, 30 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. «Τριάντα βόμβες έπεσαν στο αρχηγείο. Ο Χαμενεΐ ήταν σε κάποιο υπόγειο, αλλά είναι πιθανό να μη βρισκόταν στο ιδιωτικό του καταφύγιο τη στιγμή της επίθεσης» ανέφερε το κανάλι.
114 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης