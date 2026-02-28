Ντέμι Μουρ: Αγνώριστη με κοντά μαλλιά και δερμάτινο σύνολο στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Το νέο look της ηθοποιού επιμελήθηκε ο διάσημος κομμωτής, Δημήτρης Γιαννέτος

Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου , καθώς έδωσε το «παρών» στη διοργάνωση με κοντά μαλλιά και ένα εφαρμοστό, δερμάτινο σύνολο.



Η 63χρονη ηθοποιός πραγματοποίησε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου μια εντυπωσιακή αλλαγή στο look της, ένα κοντό καρέ, κατά τη διάρκεια του σόου της Gucci για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.







Στην επίδειξη, η Ντέμι Μουρ συνδύασε το νέο της look με ένα δερμάτινο σύνολο: εφαρμοστό μαύρο τζάκετ και στενό μαύρο παντελόνι. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου, μαύρες γόβες και τσάντα σε ίδιο χρώμα. Στην επίδειξη η ηθοποιός είχε μαζί της και τον σκύλο της, τον Πιλάφ. Κρατώντας την τσάντα της στο ένα χέρι και στην αγκαλιά της το τσιουάουα, παρακολούθησε το σόου.



@whoopsee.it Dal Palazzo delle Scintille, c’è una stella sfavillante che ha abbagliato la Milan Fashion Week. Stiamo parlando di Demi Moore, che come sempre ha reso l’ordinario straordinario, presentandosi al fashion show di Gucci, uno degli appuntamenti più attesi, con un look speciale. Un ritorno alle origini? Possiamo ben dirlo, perché Demi ha sfoggiato un haircut corto che ci riporta indietro nel tempo. Ma ieri come oggi, l’attrice sa sempre come essere magnetica. Proprio come oggi a Milano, dove insieme alla nuova acconciatura ha mostrato il suo total look in pelle nera slim, composto da chiodo in pelle e skinny pants con spacchi sul fondo, abbinati a pump shoes a punta con morsetti argentati e maxi occhiali aviator neri. Vi piace? #whoopsee #demimoore #mfw #gucci ♬ sonido original - Anibal Sisto

Σε σχετικό δελτίο Τύπου, ο Δημήτρης Γιαννέτος ανέφερε για την επιλογή του: «Ήθελα να δώσω στη Ντέμι ένα πολύ τολμηρό look για το σόου του Ντέμνα. Είναι εμπνευσμένο από τις σιλουέτες της νέας συλλογής. Ένιωσα ότι ένα εντυπωσιακό, κοντό, πάνω από τους ώμους bob με αυτή την πολύ sleek υφή wet θα ήταν ιδανικό για να συμπληρώσει την εμφάνισή της. Είναι μια μεγάλη αλλαγή για τη Ντέμι – δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι! Δείχνει πολύ cool, ανεπιτήδευτη και σύγχρονη. Και αναδεικνύει την προσωπικότητά της».



Τον Ιανουάριο, σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, η Ντέμι Μουρ μίλησε για τη σχέση της με τα μαλλιά της, αναφερόμενη τόσο στο εμβληματικό μακρύ της χτένισμα όσο και σε πιο τολμηρές αλλαγές που έχει υιοθετήσει κατά καιρούς. «Μου αρέσει να αφήνω χώρο για παιχνίδι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα μαλλιά της «έχουν ζήσει πολλές ζωές».



Η ίδια παραδέχτηκε ότι το κούρεμα που επηρέασε περισσότερο την αντίληψή της για την ομορφιά ήταν εκείνο που έκανε για τον ρόλο της το 1997 στην ταινία «G.I. Jane», όταν ξύρισε το κεφάλι της. Όπως ανέφερε, το τολμηρό αυτό look «πιθανότατα ήταν η πιο διαφωτιστική εμπειρία και εκείνη που εμβάθυνε την εκτίμησή μου για τα μαλλιά μου».



Παρά τις κατά καιρούς αλλαγές, η Ντέμι Μουρ επιστρέφει συχνά στα μακριά μαλλιά της, τα οποία προτιμά για την «απλότητά» τους. «Νιώθω ότι είναι πιο κοντά σε εμένα», είχε δηλώσει στο ίδιο περιοδικό. «Το να μπορώ να αλλάζω την εμφάνισή μου με περούκες ικανοποιεί την ανάγκη μου για αλλαγή, αλλά στο τέλος της ημέρας, μου αρέσει να τα αφήνω κάτω και να βλέπω τα μαλλιά μου να πέφτουν κάτω από τη μέση μου. Είναι σαν να επιστρέφω στο σπίτι» είχε προσθέσει.



Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image