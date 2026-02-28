Ρόμπερτ Καραντάιν: Επιβεβαιώθηκε το σενάριο της αυτοκτονίας για τον θάνατό του
Ρόμπερτ Καραντάιν: Επιβεβαιώθηκε το σενάριο της αυτοκτονίας για τον θάνατό του
Ο ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους στο «Revenge of the Nerds» και στη σειρά «Lizzie McGuire» πέθανε στα 71 του χρόνια
Ως αυτοκτονία επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Ρόμπερτ Καραντάιν μετά τα σενάρια που ήθελαν να έχει βάλει τέλος στη ζωή του.
Ο ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους στο «Revenge of the Nerds» και στη σειρά «Lizzie McGuire» πέθανε σε ηλικία 71 ετών με την οικογένειά του να ανακοινώνει την απώλειά του, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία, με αιτία πλήρη έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο.
Ο ηθοποιός έδινε σχεδόν για είκοσι χρόνια μάχη με τη διπολική διαταραχή, όπως αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της οικογένειά του μετά τον θάνατό του: «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός Ρόμπερτ Καραντάιν έφυγε από τη ζωή. Σε έναν κόσμο που μπορεί να μοιάζει τόσο σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα ένας φάρος φωτός για όλους γύρω του. Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια αυτής της όμορφης ψυχής και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον γενναίο αγώνα του απέναντι στη σχεδόν εικοσαετή μάχη του με τη διπολική διαταραχή. Ελπίζουμε το ταξίδι του να ρίξει φως και να ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική ασθένεια».
Μετά τη γνωστοποίηση της δυσάρεστης είδησης, συμπρωταγωνιστές του από το «Lizzie McGuire» τον αποχαιρέτησαν δημόσια. Η Χίλαρι Νταφ έγραψε σε ανάρτησή της στα social media: «Αυτό πονάει. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτή την πραγματικότητα για έναν παλιό φίλο. Υπήρχε τόση ζεστασιά στην οικογένεια ΜακΓκουάιρ και πάντα ένιωθα τόση φροντίδα από τους γονείς μου στη μικρή οθόνη. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων γι’ αυτό. Είμαι βαθιά λυπημένη που μαθαίνω ότι ο Μπόμπι υπέφερε. Η καρδιά μου πονάει για εκείνον, την οικογένειά του και όλους όσοι τον αγαπούσαν».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους στο «Revenge of the Nerds» και στη σειρά «Lizzie McGuire» πέθανε σε ηλικία 71 ετών με την οικογένειά του να ανακοινώνει την απώλειά του, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία, με αιτία πλήρη έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο.
Lizzie McGuire Star Robert Carradine's Cause of Death Confirmed https://t.co/7uSDN7x34O— E! News (@enews) February 28, 2026
Μετά τη γνωστοποίηση της δυσάρεστης είδησης, συμπρωταγωνιστές του από το «Lizzie McGuire» τον αποχαιρέτησαν δημόσια. Η Χίλαρι Νταφ έγραψε σε ανάρτησή της στα social media: «Αυτό πονάει. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτή την πραγματικότητα για έναν παλιό φίλο. Υπήρχε τόση ζεστασιά στην οικογένεια ΜακΓκουάιρ και πάντα ένιωθα τόση φροντίδα από τους γονείς μου στη μικρή οθόνη. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων γι’ αυτό. Είμαι βαθιά λυπημένη που μαθαίνω ότι ο Μπόμπι υπέφερε. Η καρδιά μου πονάει για εκείνον, την οικογένειά του και όλους όσοι τον αγαπούσαν».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα