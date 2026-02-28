«Μείνετε στα σπίτια σας»: Έκτακτη οδηγία της ελληνικής πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι προς Έλληνες πολίτες, πώς θα επιτρέψουν στην Ελλάδα
«Μείνετε στα σπίτια σας»: Έκτακτη οδηγία της ελληνικής πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι προς Έλληνες πολίτες, πώς θα επιτρέψουν στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το μήνυμα που εστάλη σε Έλληνες ταξιδιώτες, εργαζόμενους και μόνιμους κατοίκους, η σύσταση είναι σαφής: να αποφεύγεται κάθε μη αναγκαία μετακίνηση και να παραμένουν στις οικίες τους

«Μείνετε στα σπίτια σας»: Έκτακτη οδηγία της ελληνικής πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι προς Έλληνες πολίτες, πώς θα επιτρέψουν στην Ελλάδα
Φρίξος Δρακοντίδης
Έκτακτη ενημέρωση προς τους Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στο Άμπου Ντάμπι, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία, μετά τις εξελίξεις ασφαλείας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το μήνυμα που εστάλη σε Έλληνες ταξιδιώτες, εργαζόμενους και μόνιμους κατοίκους, η σύσταση είναι σαφής: να αποφεύγεται κάθε μη αναγκαία μετακίνηση, να παραμένουν στα σπίτια τους ή σε προστατευμένους χώρους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών.Η προειδοποίηση συνδέεται με την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας και τα πρόσφατα πλήγματα που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνεται, ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ παραμένει προς το παρόν κλειστός, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στις μετακινήσεις.
 
Δείτε το μήνυμα που εστάλη

«Μείνετε στα σπίτια σας»: Έκτακτη οδηγία της ελληνικής πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι προς Έλληνες πολίτες, πώς θα επιτρέψουν στην Ελλάδα

Η πρεσβεία ενημερώνει επίσης ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο άμεσης βοήθειας του προξενικού γραφείου, ενώ όσοι επιθυμούν να επαναπατριστούν εφόσον οργανωθεί σχετική επιχείρηση καλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ενεργοποιηθεί.


Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας, προκειμένου να παρέχουν οδηγίες και συνδρομή στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.
Φρίξος Δρακοντίδης
