Δήμητρα Ματσούκα: Τυλιγμένη με την πετσέτα της στο Παρίσι, δείτε βίντεο

GALA
Δήμητρα Ματσούκα Δημήτρης Σαμόλης Παρίσι

Η ηθοποιός ταξίδεψε στην «Πόλη του Φωτός» με τον Δημήτρη Σαμόλη

Ιωάννα Μαρίνου
Στο Παρίσι τυλιγμένη με μία πετσέτα εμφανίστηκε η Δήμητρα Ματσούκα, σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social media.

Η ηθοποιός βρέθηκε στην «Πόλη του Φωτός» με τον Δημήτρη Σαμόλη και σε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, μοιράστηκε στιγμές του με τη Δήμητρα Ματσούκα.

Αρχικά, η ηθοποιός εμφανίζεται μόνη της στο βίντεο με την πετσέτα της και στη συνέχεια ανέφερε ότι μαζί με τον Δημήτρη Σαμόλη θα επισκέπτονταν έκθεση με  έργα του Γκέρχαρντ Ρίχτερ στο Ίδρυμα Louis Vuitton. Στη συνέχεια, οι δύο ηθοποιοί τραγούδησαν στίχους από το κομμάτι «Το Αγόρι Που Αγάπησες Έχει Γκριζάρει».

Δείτε το βίντεο

@dimitris.samolis

Paris Paris Paris

♬ πρωτότυπος ήχος - Dimitris Samolis
