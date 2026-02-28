Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Δήμητρα Ματσούκα: Τυλιγμένη με την πετσέτα της στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός ταξίδεψε στην «Πόλη του Φωτός» με τον Δημήτρη Σαμόλη
Στο Παρίσι τυλιγμένη με μία πετσέτα εμφανίστηκε η Δήμητρα Ματσούκα, σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social media.
Η ηθοποιός βρέθηκε στην «Πόλη του Φωτός» με τον Δημήτρη Σαμόλη και σε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, μοιράστηκε στιγμές του με τη Δήμητρα Ματσούκα.
Αρχικά, η ηθοποιός εμφανίζεται μόνη της στο βίντεο με την πετσέτα της και στη συνέχεια ανέφερε ότι μαζί με τον Δημήτρη Σαμόλη θα επισκέπτονταν έκθεση με έργα του Γκέρχαρντ Ρίχτερ στο Ίδρυμα Louis Vuitton. Στη συνέχεια, οι δύο ηθοποιοί τραγούδησαν στίχους από το κομμάτι «Το Αγόρι Που Αγάπησες Έχει Γκριζάρει».
Δείτε το βίντεο
@dimitris.samolis
Paris Paris Paris♬ πρωτότυπος ήχος - Dimitris Samolis
