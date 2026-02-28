Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας πήγε στην Κατερίνα Λιόλιου και τραγούδησε Σώτη Βολάνη
Ο stand-up comedian βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται η τραγουδίστρια
Στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου διασκέδασε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, τραγουδώντας κομμάτι του Σώτη Βολάνη.
Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ο stand-up comedian βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδάει η Κατερίνα Λιόλιου. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, καταγράφηκε η στιγμή που η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή και πλησίασε στο τραπέζι του Αλέξανδρου Τσουβέλα. Αφού του έδωσε το μικρόφωνο, ο stand-up comedian είπε το κομμάτι του Σώτη Βολάνη, «Θέλω να δω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε ένα Instagram story ποζάροντας με την τραγουδίστρια στο καμαρίνι της. «Κάτι κάναμε και σήμερα» έγραψε.
