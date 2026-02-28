Χατζηβασιλείου: Στόχος η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, η Ελλάδα δεν έχει καμία ανάμειξη στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή
Τόνισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και σημείωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών από το πρωί έχει οργανώσει σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να προσφερθεί συνδρομή σε Έλληνες πολίτες
«Η Ελλάδα δεν έχει καμία ανάμειξη στις πολεμικές επιχειρήσεις» ξεκαθάρισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το απόγευμα του Σαββάτου, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Ερωτώμενος για τη χρήση της βάσης της Σούδας, υπογράμμισε ότι «σε περίπτωση που χρειαστεί, θα παρασχεθούν μόνο οι διευκολύνσεις που προβλέπονται από το πλαίσιο της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας, οι οποίες συνίστανται σε τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση».
Σχολιάζοντας την κατάσταση, σημείωσε ότι είναι «νωρίς ακόμα» για ασφαλή εκτίμηση ως προς τη διάρκεια των επιχειρήσεων και ότι η «στόχευση φαίνεται ότι είναι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν», κάτι που, όπως είπε, «δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο», ενώ ως δεύτερη επιλογή ανέφερε «την προσπάθεια να έρθει η Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση». Πρόσθεσε ότι και η Ελλάδα θα επιθυμούσε ένα περισσότερο δημοκρατικό και ανοιχτό καθεστώς, πρώτα για τα δικαιώματα των πολιτών εκεί και έπειτα για την καλύτερη συνεννόηση με τη διεθνή κοινότητα.
Στη συνέντευξή του, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται «8 μήνες μετά από τον προηγούμενο πόλεμο που κράτησε 12 ημέρες», σημειώνοντας ότι από τότε «η διπλωματία δεν φαίνεται να κατόρθωσε να φέρει αποτέλεσμα».
Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι «το Ιράν θα πρέπει να δείξει σημάδια διαλλακτικότητας», καθώς «το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί χωρίς η χώρα να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τη διεθνή κοινότητα», προσθέτοντας ότι «δεν ξέρουμε την επόμενη ημέρα πόσα βήματα θα είναι η Τεχεράνη διατεθειμένη να κάνει προς τα πίσω». Όπως ανέφερε, «αυτή η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σίγουρα λειτουργεί ως μοχλός πίεσης» με «στόχο διπλό: από τη μία να επιχειρήσουν να ανατρέψουν το καθεστώς» και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, «να εξασφαλιστεί συνθηκολόγηση από την Τεχεράνη» με «όρους που θα είναι ιδιαίτερα δυσμενείς» για το πυρηνικό της πρόγραμμα και τα ζητήματα ασφαλείας.
Αναφερόμενος στο πλαίσιο που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση, θύμισε τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς «με ευθύνη της Χαμάς» και μίλησε για «έναν ανταρτοπόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ δια των αντιπροσώπων της Τεχεράνης», αναφερόμενος στη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ αλλά και στους Χούθι.
Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι «η Αθήνα παρακολουθεί στενά όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή» και σημείωσε ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών από το πρωί έχει οργανώσει σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να προσφερθεί συνδρομή σε Έλληνες πολίτες» που διαβιούν ή επισκέπτονται την περιοχή, ενώ είπε ότι όλες οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές έχουν λάβει οδηγίες και υπάρχουν αναρτημένα τηλέφωνα και δίαυλοι επικοινωνίας για κάθε Έλληνα πολίτη που θα χρειαστεί βοήθεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία με εταίρους και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι σε σταθερή επικοινωνία με τα ελληνόκτητα πλοία που κυκλοφορούν στο Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο, τονίζοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για ασφαλή αγκυροβολία: «η ελληνική ναυτιλία δεν είναι μόνη της», κατέληξε.
Ειδική αναφορά έκανε και στη συνάντηση Γεραπετρίτη–Ρούμπιο, λέγοντας ότι ήταν «ιδιαίτερα σημαντική» και ότι πρόκειται για «δεύτερη φορά που Έλληνας ΥΠΕΞ» συναντά «τον Αμερικανό ομόλογό του», «τη στιγμή που πολλοί Ευρωπαίοι παίκτες δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο».
Όπως σημείωσε, «επισφραγίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει και ρόλο και λόγο σε όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά της», υπογραμμίζοντας ότι «η Μέση Ανατολή είναι δίπλα από το σπίτι μας» και «μας αφορά άμεσα». Παράλληλα, ανέφερε ότι ως «μη μόνιμο εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας», η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για τη Γάζα, την ανθρωπιστική κρίση και τις εμπόλεμες ζώνες, τονίζοντας ότι η χώρα έχει αποδείξει ότι είναι «πάροχος ασφαλείας στην πράξη».
