Χατζηβασιλείου: Στόχος η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, η Ελλάδα δεν έχει καμία ανάμειξη στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή

Τόνισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και σημείωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών από το πρωί έχει οργανώσει σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να προσφερθεί συνδρομή σε Έλληνες πολίτες