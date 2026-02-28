Ντορέττα Παπαδημητρίου: Πριν δύο χρόνια μου έκαναν πρόταση για το «Survivor», δεν θα πήγαινα, δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω
Θα με έτρωγαν λάχανο από την πρώτη εβδομάδα ή θα περνούσα πάρα πολύ άσχημα, ανέφερε η ηθοποιός
Την άρνησή της να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα, όπως το «Survivor» εξέφρασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εξηγώντας πως δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του.
Η ηθοποιός ανέφερε ότι πριν από δύο χρόνια πρόσωπα από την παραγωγή του ριάλιτι, της έκαναν σχετική πρόταση, με την ίδια να εξηγεί το βράδυ της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», πως δεν την προβληματίζει το αγωνιστικό κομμάτι ή επιβίωση, αλλά η στρατηγική που απαιτείται στο «Survivor».
Όπως είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Πριν δύο χρόνια ήταν η πρώτη φορά που με πήραν για να μου προτείνουν να πάω στο "Survivor". Δεν θα πήγαινα, γιατί δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω, όχι στην κακουχία και στο φαγητό, αλλά δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω εύκολα στο στρατηγικό κομμάτι. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτό βιβλίο, δεν έχω ούτε κολπάκια, ούτε στρατηγικές. Οπότε, ή θα με έτρωγαν λάχανο από την πρώτη εβδομάδα, γιατί αποκλείεται να είχα σκεφτεί όσο πονηρά θα έπρεπε να σκεφτώ ή θα περνούσα πάρα πολύ άσχημα».
Δείτε το βίντεο
