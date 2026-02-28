Ποια είναι η ειδική μονάδα «Scorpion Strike» των ΗΠΑ με τα drone μιας χρήσης που «χτύπησε» σήμερα το Ιράν

Η νέα δύναμη έχει ήδη σχηματίσει μοίρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία διαθέτουν δυνατότητα ημιαυτόνομης λειτουργίας και μεγάλο επιχειρησιακό βεληνεκές

Στις 3 Δεκεμβρίου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τη συγκρότηση της Task Force «Scorpion Strike» («Χτύπημα του Σκορπιού»), της πρώτης μοίρας χαμηλού κόστους επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή.



Η μονάδα αυτή, όπως ενημέρωσε η CENTCOM, σήμερα έπεσε στη μάχη κατά του Ιράν.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η νέα δύναμη έχει ήδη σχηματίσει μοίρα αεροσκαφών τύπου Low-Cost Attack System (LUCAS), τα οποία διαθέτουν δυνατότητα ημιαυτόνομης λειτουργίας και μεγάλο επιχειρησιακό βεληνεκές. Τα συστήματα μιας χρήσης μπορούν να εκτοξεύονται μέσω καταπελτών, με υποβοήθηση πυραυλικού κινητήρα ή από επίγειες πλατφόρμες και κινητά οχήματα.



Ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι «η νέα αυτή δύναμη θέτει τα θεμέλια για τη χρήση της καινοτομίας ως μέσου αποτροπής». Όπως σημείωσε, «ο ταχύς εξοπλισμός των άρτια εκπαιδευμένων δυνάμεών μας με προηγμένες μη επανδρωμένες τεχνολογίες αποδεικνύει την καινοτομία και τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, λειτουργώντας αποτρεπτικά απέναντι σε εχθρικούς δρώντες».