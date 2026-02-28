Παγκόσμια ανησυχία: Το Ναυτικό του Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, σενάρια για έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, αέριο

Μια παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να ανεβάσει την τιμή πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι - Ακούστε το μήνυμα που έστειλαν στα πλοία στην περιοχή