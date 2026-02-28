Θρίλερ με τον Χαμενεΐ, ισοπεδώθηκε το παλάτι του, αναφορές από το Ισραήλ ότι είναι νεκρός ή τραυματίας - Διάγγελμά του προαναγγέλλει η Τεχεράνη
Με πυραύλους η επίθεση στο συγκρότημα όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν
Θρίλερ με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , καθώς μετά τον βομβαρδισμό του παλατιού ο χώρος ισοπεδώθηκε. Μέχρι τώρα ο ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί, με την Τεχεράνη να αναφέρει πως ο Χαμενεΐ ζει, ενώ στο Ισραήλ υπάρχουν αναφορές πως είτε είναι νεκρός είτε έχει τραυματιστεί.
«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS. Η New York Times δημοσίευσε δορυφορική φωτογραφία, όπου φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής.
Νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός Channel12 είχε αναφέρει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι η εκτίμηση αυτή δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν την καταστροφή του προεδρικού συγκροτήματος του Χαμενεΐ, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές. Παράλληλα, άλλα ισραηλινά Μέσα μετέδιδαν πως ο ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαμενεΐ αναμένεται να απευθύνει σύντομα διάγγελμα. Η τηλεοπτική αναφορά υποδηλώνει ότι, αν αυτό συμβεί, η ομιλία έχει ηχογραφηθεί εκ των προτέρων.
Το Channel 12 αναφέρει επίσης ότι οι σημερινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στους στρατιωτικούς διοικητές του.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο NBC ότι ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι στη ζωή.
Bu sabah İsrael tarafından bombalanan Hamenei'nin tesisinin uydu görüntüsü pic.twitter.com/py7JvcKBb2— ✡Haber İsrael News✡🇮🇱🎗️ (@ShemaNews) February 28, 2026
