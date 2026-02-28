Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν βίντεο με τις επιθέσεις στο Ιράν, συγκλονιστικές εικόνες
Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν βίντεο με τις επιθέσεις στο Ιράν, συγκλονιστικές εικόνες
Το βίντεο δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται από πολεμικό πλοίο και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσιεύει σήμερα βίντεο που δείχνουν τις επιθέσεις της εναντίον του Ιράν.
Το βίντεο δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται από πολεμικό πλοίο, μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο και επιθέσεις σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός drone στο έδαφος.
Το βίντεο δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται από πολεμικό πλοίο, μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο και επιθέσεις σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός drone στο έδαφος.
«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, ο στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς. Ο Πρόεδρος διέταξε τολμηρή δράση. Οι δυνάμεις της CENTCOM καταβάλλουν ένα συντριπτικό και αδυσώπητο πλήγμα», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).
As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026
The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα