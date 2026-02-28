Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν βίντεο με τις επιθέσεις στο Ιράν, συγκλονιστικές εικόνες
Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν βίντεο με τις επιθέσεις στο Ιράν, συγκλονιστικές εικόνες

Το βίντεο δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται από πολεμικό πλοίο και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσιεύει σήμερα βίντεο που δείχνουν τις επιθέσεις της εναντίον του Ιράν.

Το βίντεο δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται από πολεμικό πλοίο, μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο και επιθέσεις σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός drone στο έδαφος.

«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, ο στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς. Ο Πρόεδρος διέταξε τολμηρή δράση. Οι δυνάμεις της CENTCOM καταβάλλουν ένα συντριπτικό και αδυσώπητο πλήγμα», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).
