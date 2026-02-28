Καρυστιανού: Είχα έτοιμη την ομιλία μου, αλλά δεν ήθελαν να μιλήσω και αποχώρησα από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη - Δείτε βίντεο

Η κ. Καρυστιανού είπε ότι είχε ενημερώσει από πριν τον Πάνο Ρούτσι ότι θέλει να εκφωνήσει ομιλία, αλλά δεν υπήρχε διάθεση από την Οργανωτική Επιτροπή του Συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών, του οποίου μέχρι πριν από λίγο ήταν η ίδια πρόεδρος