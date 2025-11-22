Γλυκερία: Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω το Καλλιμάρμαρο, κρύβει μια ματαιοδοξία
Γλυκερία: Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω το Καλλιμάρμαρο, κρύβει μια ματαιοδοξία
Δείτε το βίντεο με όσα δήλωσε η ερμηνεύτρια
Μια μορφή ματαιοδοξίας θεωρεί η Γλυκερία την επιθυμία των τραγουδιστών να «γεμίσουν» στάδια, με την ίδια να διευκρινίζει ότι δεν την απασχόλησε ποτέ η σκέψη να δώσει συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.
Παράλληλα, η ερμηνεύτρια κλήθηκε να εκφράσει την άποψή της για τη Eurovision, ρωτήθηκε για το αν θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Φοίβο ή τον Νίκο Καρβέλα, ενώ αποκάλυψε ότι ετοιμάζει ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
«Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω το Καλλιμάρμαρο. Το να θέλεις να γεμίσεις τα στάδια, κρύβει μια ματαιοδοξία», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις της να παρουσιάζονται το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τη Eurovision, η ερμηνεύτρια επισήμανε ότι της είχε γίνει πρόταση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αλλά είχε αρνηθεί. Όπως είπε, δεν πρόκειται για έναν μουσικό διαγωνισμό που της ταιριάζει. «Είχα επιλεγεί να πάω στη Eurovision, αλλά είναι κάτι που δεν με εκφράζει πάρα πολύ γιατί ούτε το είδος ούτε το αντικείμενο που αντιπροσωπεύεται εκεί πέρα, δεν με εκφράζει».
Ειδήσεις σήμερα:
Πλημμύρες και καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο - Τι είναι το orographic lifting που προκάλεσε τα φαινόμενα
Αποκαλύψεις για τη «Miss Palestine»: Παντρεμένη με τον γιο του καταδικασμένου για τρομοκρατία Μαρουάν Μπαργούτι
Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση
Παράλληλα, η ερμηνεύτρια κλήθηκε να εκφράσει την άποψή της για τη Eurovision, ρωτήθηκε για το αν θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Φοίβο ή τον Νίκο Καρβέλα, ενώ αποκάλυψε ότι ετοιμάζει ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
«Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω το Καλλιμάρμαρο. Το να θέλεις να γεμίσεις τα στάδια, κρύβει μια ματαιοδοξία», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις της να παρουσιάζονται το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο επισήμανε ότι δεν θα συνεργαζόταν με τον Φοίβο και τον Νίκο Καρβέλα, αφού υπηρετούν ένα διαφορετικό μουσικό είδος. «Νομίζω ότι ο Φοίβος κι ο Καρβέλας είναι από τα είδη που δεν μου ταιριάζουν. Έχουν μια άλλη νοοτροπία που εγώ δεν την έχω. Δεν θα ήθελα να πειραματιστώ με τους συγκεκριμένους, δεν με εκφράζουν. Παρεμπιπτόντως να πω ότι τώρα θα κάνω ένα πιο εντεχνοπόπ τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό», ανέφερε.
Μιλώντας για τη Eurovision, η ερμηνεύτρια επισήμανε ότι της είχε γίνει πρόταση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αλλά είχε αρνηθεί. Όπως είπε, δεν πρόκειται για έναν μουσικό διαγωνισμό που της ταιριάζει. «Είχα επιλεγεί να πάω στη Eurovision, αλλά είναι κάτι που δεν με εκφράζει πάρα πολύ γιατί ούτε το είδος ούτε το αντικείμενο που αντιπροσωπεύεται εκεί πέρα, δεν με εκφράζει».
Ειδήσεις σήμερα:
Πλημμύρες και καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο - Τι είναι το orographic lifting που προκάλεσε τα φαινόμενα
Αποκαλύψεις για τη «Miss Palestine»: Παντρεμένη με τον γιο του καταδικασμένου για τρομοκρατία Μαρουάν Μπαργούτι
Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα