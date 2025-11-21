Γλυκερία: Τραγουδούσα και πληροφορήθηκα ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου
Ήταν ο πρώτος τόσο κοντινός θάνατος και λιγάκι έγινα κάτι ως αλλόφρων, πρόσθεσε
Για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, η οποία τη βρήκε επάνω στη σκηνή, μίλησε η Γλυκερία, αποκαλύπτοντας πως έτσι ενημερώθηκε για τον θάνατο του πατέρα της. Η τραγουδίστρια εξήγησε πώς το διαχειρίστηκε, ενώ σημείωσε πως ήταν ο πρώτος θάνατος κοντινού της προσώπου, που είχε βιώσει.
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε στην εκπομπή «Breakfast@Star» πως, ενώ βρισκόταν σε συναυλία, ενημερώθηκε ότι ο πατέρας της είχε φύγει από τη ζωή. «Δεν μου έχει τύχει να είμαι στη σκηνή και να με χρειάζεται ο γιος μου, δόξα τω Θεώ, όλα κύλησαν πολύ ομαλά. Τη μόνη δυσκολία που πέρασα ήταν μία φορά, τραγουδούσα και πληροφορήθηκα ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, ήταν ο πρώτος τόσο κοντινός θάνατος. Και λιγάκι έγινα κάτι ως αλλόφρων», δήλωσε συγκινημένη.
Παράλληλα, η Γλυκερία ήταν ξεκάθαρη για το ότι δεν βλέπει καθόλου τον εαυτό της σε format όπως η Eurovision ή σε τηλεοπτικά μουσικά παιχνίδια. «Με κανέναν ρόλο δεν θα μπορούσα να είμαι στην Eurovision, με κανέναν. Όπως δεν θα μπορούσα να είμαι και σε μουσικό τηλεπαιχνίδι. Οτιδήποτε τέτοιο είναι τελείως έξω από μένα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
