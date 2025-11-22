Δείξιμος για τη δικαστική διαμάχη Δόξα - Δεληθανάση: Ο αδερφός μου έχει ζητήσει ανακωχή, η άλλη πλευρά είναι εχθρική
Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά έχω εκνευριστεί πολύ, τόνισε ο αδερφός του τραγουδιστή
Τη δικαστική διαμάχη του αδερφού του, Κώστα Δόξα, με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, κλήθηκε να σχολιάσει ο Άκης Δείξιμος.
Η πρώην γυναίκα του τραγουδιστή και μητέρα της κόρης τους τα προηγούμενα χρόνια είχε προχωρήσει σε καταγγελίες εναντίον του για ξυλοδαρμό, βιαιότητα, προσβλητική και αδιάφορη συμπεριφορά, ενώ πριν από περίπου έναν μήνα εκείνος κατέθεσε μήνυση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βάρος της, επειδή επέτρεψε στο παιδί τους να επιβιβαστεί στο μηχανάκι της χωρίς κράνος.
Σύμφωνα με τoν Άκη Δείξιμο, η Μαρία Δεληθανάση τηρεί μια εχθρική στάση, παρότι ο Κώστας Δόξας έχει επιχειρήσει να βρεθεί μια λύση, ώστε να μπει ένα τέλος στην πολύχρονη αντιδικία τους.
«Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο κι ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα. Να πάνε όλα καλά και να δικαιωθεί ο αδερφός μου. Ο Κώστας είναι συγκεντρωμένος στην κόρη του, τη Σοφία, είναι κάθε εβδομάδα μαζί της κι είναι μια χαρά», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.
Στη συνέχεια, ο Άκης Δείξιμος υποστήριξε ότι ο αδερφός του έχει κάνει προσπάθειες για να εξομαλυνθεί η κατάσταση: «Εννοείται ότι έχουμε ζητήσει ανακωχή εμφανέστατα και μέσω του δικηγόρου. Αυτό συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια στον κόσμο. Μακάρι κάποια πράγματα να λύνονταν απλά και με συνεννόηση. Όταν δεν λύνονται, οδηγούνται εκεί πέρα».
Κλείνοντας, τόνισε ότι υπάρχουν στιγμές που έχει θυμώσει με τη Μαρία Δεληθανάση, κάνοντας λόγο για εχθρική στάση. «Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά έχω εκνευριστεί πολύ. Η άλλη πλευρά είναι εχθρική. Πολλά πράγματα λέγονται εκ του ασφαλούς από τον καναπέ», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
