Δείξιμος για την πρώην σύζυγο του Δόξα: Είναι αδιανόητο να έχεις το παιδάκι εκτεθειμένο χωρίς κράνος
Δείξιμος για την πρώην σύζυγο του Δόξα: Είναι αδιανόητο να έχεις το παιδάκι εκτεθειμένο χωρίς κράνος
Η Μαρία Δεληθανάση συνελήφθη πριν από μερικές μέρες επειδή επέτρεψε στην κόρη τους να επιβιβαστεί στο μηχανάκι της χωρίς να φοράει κράνος
Τη στάση της πρώην συζύγου του αδερφού του, Κώστα Δόξα, επέκρινε ο Άκης Δείξιμος. Πριν από μερικές μέρες η Μαρία Δεληθανάση συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο επειδή επέτρεψε στην 8χρονη κόρη τους να επιβιβαστεί πάνω στο μηχανάκι της χωρίς να φοράει κράνος.
Σε δηλώσεις του υποστήριξε πως είναι αδιανόητο ένα παιδί να μετακινείται χωρίς ασφάλεια. Παράλληλα, περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση του αδερφού του, τονίζοντας πως περνάει μια δύσκολη περίοδο μετά από όσα συνέβησαν.
Μιλώντας για το περιστατικό και το πώς το διαχειρίστηκε ο αδερφός του, ο Άκης Δείξιμος σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τρίτη 4 Νοεμβρίου: «Στενοχωρήθηκε με ό,τι συνέβη, είναι λογικό και γι’ αυτό αντέδρασε. Αρχικά προσπάθησε πολιτισμένα που δυστυχώς δεν γίνεται και στη συνέχεια έκανε αυτό που έκανε. Ο Κώστας περνάει μια δύσκολη κατάσταση, οι επιλογές γενικότερα είναι αυτές που φέρνουν και τα αποτελέσματα. Είναι δυνατόν να έχεις το παιδάκι εκτεθειμένο χωρίς κράνος; Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο».
Δείτε το βίντεο
Σε δηλώσεις του υποστήριξε πως είναι αδιανόητο ένα παιδί να μετακινείται χωρίς ασφάλεια. Παράλληλα, περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση του αδερφού του, τονίζοντας πως περνάει μια δύσκολη περίοδο μετά από όσα συνέβησαν.
Μιλώντας για το περιστατικό και το πώς το διαχειρίστηκε ο αδερφός του, ο Άκης Δείξιμος σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τρίτη 4 Νοεμβρίου: «Στενοχωρήθηκε με ό,τι συνέβη, είναι λογικό και γι’ αυτό αντέδρασε. Αρχικά προσπάθησε πολιτισμένα που δυστυχώς δεν γίνεται και στη συνέχεια έκανε αυτό που έκανε. Ο Κώστας περνάει μια δύσκολη κατάσταση, οι επιλογές γενικότερα είναι αυτές που φέρνουν και τα αποτελέσματα. Είναι δυνατόν να έχεις το παιδάκι εκτεθειμένο χωρίς κράνος; Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα