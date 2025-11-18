Άκης Δείξιμος για τη διαμάχη του Κώστα Δόξα με την πρώην σύζυγό του: «Ο αδερφός μου τιμωρήθηκε πριν καν δικαστεί, τον απέκλεισαν»
Άκης Δείξιμος για τη διαμάχη του Κώστα Δόξα με την πρώην σύζυγό του: «Ο αδερφός μου τιμωρήθηκε πριν καν δικαστεί, τον απέκλεισαν»
Είναι ένας υποδειγματικός πατέρας, που όλες οι μανούλες θα ήθελαν για το παιδί τους, πρόσθεσε
Για τον δικαστικό αγώνα του αδερφού του, Κώστα Δόξα, και τις συνέπειες που είχε στην επαγγελματική αλλά και προσωπική του ζωή, μίλησε ο Άκης Δείξιμος. Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή και μητέρα της κόρης τους, Μαρία Δεληθανάση τα προηγούμενα χρόνια είχε προχωρήσει σε καταγγελίες εις βάρος του για ξυλοδαρμό, βιαιότητα, προσβλητική και αδιάφορη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει ένας δικαστικός αγώνας ανάμεσά τους.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», ο Άκης Δείξιμος περιέγραψε το βάρος που έχει πέσει στην οικογένειά τους, λόγω αυτής της κατάστασης. «Είναι κάτι ψυχοφθόρο, πάρα πολύ κουραστικό και για τον αδερφό μου και για όλους μας. Η μητέρα μας σήμερα ήταν ξανά πολύ ανήσυχη», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, ο Κώστας Δόξας είχε επιλέξει να μη μιλάει δημόσια για όσα συνέβαιναν. «Δεν ήθελε να δίνει τροφή στα media. Αλλά ό,τι γράφεται μένει. Αν πατήσεις το όνομά του, ακόμα και το δικό μου, βλέπεις μόνο δικαστήρια. Και αυτά αύριο θα τα διαβάσει η κόρη του», σημείωσε.
Τέλος, ο Άκης Δείξιμος στάθηκε ιδιαίτερα στις επαγγελματικές συνέπειες που, όπως λέει, υπέστη ο αδελφός του πριν ακόμη εκδικαστεί η υπόθεση. «Είναι ένας υποδειγματικός πατέρας, που όλες οι μανούλες θα ήθελαν για το παιδί τους, ακόμα και αν ο ίδιος βρίσκεται σε διάσταση. Ο Κώστας τιμωρήθηκε πριν καν δικαστεί. Τον απέκλεισαν από εκπομπές, δεν μπορούσε να συνεχίσει να δουλεύει στα μαγαζιά που εργαζόταν», είπε κλείνοντας.
