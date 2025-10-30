Δείξιμος για την πρώην σύζυγο του Δόξα: Ο αδερφός μου αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν υπολογίζει ότι αυτό έχει στοιχίσει στο ανήλικο παιδί της

χωρίς κράνος

Ο Άκης Δείξιμος

τόνισε

επίσης, ότι ο Κώστας Δόξας επισκέπτεται κάθε εβδομάδα τη Θεσσαλονίκη για να δει την κόρη του. «

», εξήγησε.





Τέλος, αποκάλυψε ότι είχε γίνει προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «





«Το παιδί ανεβαίνει συνέχεια στο μηχανάκι χωρίς κράνος»



Ο Κώστας Δόξας μίλησε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό»,



«Το παιδί ανεβαίνει συνέχεια στο μηχανάκι χωρίς κράνος, δηλαδή κάποιος πρέπει να πει κάτι. Δηλαδή παλαιότερα ας πούμε ανέβαινε σε ένα μηχανάκι και η μητέρα του δεν είχε καν δίπλωμα. Έχω προσκομίσει στην Αστυνομία και τη φωτογραφία. Την έχει τη φωτογραφία και ο δικηγόρος μου και είναι αστείο. Δηλαδή το βλέπεις και λες τώρα τι φάση;» ανέφερε ο τραγουδιστής.



Η Μαρία Δεληθανάση και ο Κώστας Δόξας

Στη συνέχεια, ο Κώστας Δόξας εξήγησε πως οι Αρχές τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να του υποβληθεί μήνυση για ψευδή καταμήνυση, καθώς έχει στα χέρια του αποδεικτικό στοιχείο που αφορά ποινικά κολάσιμη πράξη και μάλιστα σχετίζεται με ανήλικο. «Οι αστυνομικοί με διαβεβαίωσαν ότι για αυτό το πράγμα που κάνω προφανώς δεν μπορεί να σου κάνει ο άλλος μήνυση για ψευδή καταμήνυση γιατί έχεις φωτογραφία. Εφόσον αφορά αποδεικτικό στοιχείο για κάτι που είναι αξιόποινο και αφορά παιδί δεν μπορεί να σου πει ο άλλος ότι είναι προσωπικά δεδομένα», εξήγησε.



Ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι προχώρησε σε έγκληση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καθώς – όπως τόνισε – το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. «Υπέβαλα έγκληση στο Τμήμα της περιοχής μου γιατί είναι κάτι που γίνεται κατ’ εξακολούθηση. Της το έχω πει επανειλημμένως. Απλώς όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο ή προσπαθώ να μιλήσω για τα απολύτως λογικά που αφορούν στο παιδί με βρίζουν, μου το κλείνουν το τηλέφωνο. Κοιτάζω να μην δυναμιτίζω την ατμόσφαιρα, αλλά κάποιες στιγμές λες δεν γίνεται άλλο», κατέληξε.



Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι



