Φάνης Λαμπρόπουλος για την εκπομπή που παρουσιάζει: Ξεκίνησα με την προσδοκία να μας κόψουν από το πρώτο επεισόδιο
Φάνης Λαμπρόπουλος για την εκπομπή που παρουσιάζει: Ξεκίνησα με την προσδοκία να μας κόψουν από το πρώτο επεισόδιο
Περάσαμε αυτόν τον σκόπελο, δείχνει ότι ανεβαίνει και στα νούμερα, πρόσθεσε
Για τη βραδινή εκπομπή που παρουσιάζει μίλησε ο Φάνης Λαμπρόπουλος, εξηγώντας πως αν και περίμενε να μη σημειώσει επιτυχία, τελικά τον εξέπληξε. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης, στην οικογένειά του και τα δύο του παιδιά.
Μιλώντας στο «Breakfast@Star», ο ίδιος ανέφερε πως η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» που παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ, σιγά σιγά σημειώνει νούμερα τηλεθέασης. «Αρχίζουμε και πηγαίνουμε καλά. Μέχρι να μας μάθει ο κόσμος. Μην λέμε και μεγάλες κουβέντες. Ξεκίνησα με την προσδοκία να μας κόψουν από το πρώτο επεισόδιο. Περάσαμε αυτόν τον σκόπελο. Δείχνει ότι ανεβαίνει και στα νούμερα», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, μίλησε για την οικογένειά του, ενώ ρωτήθηκε και για το κεφάλαιο «γυναίκες». «Για εμένα το κεφάλαιο γυναίκα μετά την κόρη μου έχει κλείσει. Δεν δίνω σε τίποτα βάση. Με δύο παιδιά δεν κοιμόμαστε καθόλου. Αν περάσει η Κλόντια Σίφερ, πρέπει να μη νυστάζω για να τη δω. Είμαι σε μια φάση που δεν βλέπω», σημείωσε χιουμοριστικά.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας στο «Breakfast@Star», ο ίδιος ανέφερε πως η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» που παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ, σιγά σιγά σημειώνει νούμερα τηλεθέασης. «Αρχίζουμε και πηγαίνουμε καλά. Μέχρι να μας μάθει ο κόσμος. Μην λέμε και μεγάλες κουβέντες. Ξεκίνησα με την προσδοκία να μας κόψουν από το πρώτο επεισόδιο. Περάσαμε αυτόν τον σκόπελο. Δείχνει ότι ανεβαίνει και στα νούμερα», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, μίλησε για την οικογένειά του, ενώ ρωτήθηκε και για το κεφάλαιο «γυναίκες». «Για εμένα το κεφάλαιο γυναίκα μετά την κόρη μου έχει κλείσει. Δεν δίνω σε τίποτα βάση. Με δύο παιδιά δεν κοιμόμαστε καθόλου. Αν περάσει η Κλόντια Σίφερ, πρέπει να μη νυστάζω για να τη δω. Είμαι σε μια φάση που δεν βλέπω», σημείωσε χιουμοριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα