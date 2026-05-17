Ο Τζος Ντουχάμελ υποδέχτηκε το τρίτο του παιδί

Ο 53χρονος ηθοποιός και η Όντρα Μάρι έχουν ακόμη έναν γιο, τον Σέπερντ, ενώ εκείνος είναι επίσης πατέρας του 12χρονου Άξλ, τον οποίο έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Φέργκι.

Το τρίτο του παιδί και το δεύτερο με τη νυν σύζυγό του απέκτησε ο Τζος Ντουχάμελ Ο Τζος Ντουχάμελ μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσα από το Instagram το Σάββατο 16 Μαΐου, αποκαλύπτοντας το ιδιαίτερο όνομα της νεογέννητης κόρης τους και δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών. «Η Ρόκα ντε Λεόν Ντουχαμέλ, το κοριτσάκι μας, είναι εδώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.Μία από τις φωτογραφίες στο άλμπουμ έδειχνε μια σειρά από polaroid της νεογέννητης να κοιμάται, τον πατέρα της να κρατά ένα μπουκάλι σαμπάνιας δίπλα στην κούνια της, καθώς και τον Ντουχάμελ και τη Μάρι να ποζάρουν μαζί. Άλλα στιγμιότυπα έδειχναν τον Σέπερντ να γνωρίζει τη νέα του μικρή αδελφή, αλλά και το βρέφος να είναι ξαπλωμένο στην αγκαλιά της μητέρας του, στο νοσοκομείο.