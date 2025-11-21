Κόλιν Χούβερ: «Τσίρκο» χαρακτήρισε τη διαμάχη μεταξύ Μπαλντόνι και Λάιβλι η συγγραφέας του «It Ends with Us»
Όπως είπε, η διαμάχη έχει επισκιάσει πλήρως την ταινία, αλλά και την ίδια την ιστορία πίσω από το βιβλίο
Για τη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Τζάστιν Μπαλντόνι και την Μπλέικ Λάιβλι, μίλησε η συγγραφέας Κόλιν Χούβερ, της οποίας το παγκόσμιο μπεστ σέλερ «It Ends With Us» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Όπως είπε, η διαμάχη έχει επισκιάσει πλήρως την ταινία, αλλά και την ίδια την ιστορία πίσω από το βιβλίο. Μιλώντας στο περιοδικό Elle, η Χούβερ παραδέχτηκε πως όλο αυτό το σκηνικό μοιάζει πλέον με «τσίρκο», ενώ υπογράμμισε ότι η κατάσταση έχει επηρεάσει αρνητικά καριέρες ηθοποιών και τη δημόσια εικόνα της δημιουργικής ομάδας.
Όπως αποκάλυψε, ήταν «εντελώς ανενημέρωτη» για όσα συνέβαιναν στην παραγωγή, καθώς βρισκόταν ελάχιστα στα γυρίσματα. Η ίδια χαρακτήρισε τη διαμάχη «ατυχή» και «απογοητευτική», επισημαίνοντας ότι η υπόθεση έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο και έχει πάρει διαστάσεις που δεν μπορούν να αναστραφούν με δηλώσεις. «Είναι τόσο μεγάλο πια όλο αυτό, που τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την άποψη του κόσμου, ακόμη κι αν κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική αλήθεια, ούτε καν εγώ», είπε χαρακτηριστικά.
Η συγγραφέας, που λειτουργεί και ως εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας, εξήγησε πως προσπαθεί να μείνει μακριά από την τοξικότητα, αρνούμενη να εμπλακεί δημόσια. Όπως είπε, θα μπορούσε να πει «τη δική της ιστορία», αλλά δεν θέλει να επιτεθεί σε κανέναν για να «ανεβάσει τον εαυτό της». Τόνισε όμως πως λυπάται ιδιαίτερα για τη μητέρα της, Vannoy Fite, που είναι επιζήσασα ενδοοικογενειακής βίας και έμπνευση για το βιβλίο, η οποία, σύμφωνα με τα λόγια της Κούλεν Χούβερ, «έχει βιώσει περισσότερο πόνο από την επίδραση της ταινίας απ’ ό,τι όταν ζούσε την πραγματική κακοποίηση».
Επιπλέον, παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να προτείνει το ίδιο της το βιβλίο, καθώς η δικαστική διαμάχη έχει «σκεπάσει» την ουσία του. «Νιώθω σχεδόν ντροπή να πω ότι το έγραψα. Όταν με ρωτούν τι κάνω, απλώς λέω “είμαι συγγραφέας, μην με ρωτήσεις τι έχω γράψει”», ανέφερε, σημειώνοντας όμως ότι εξακολουθεί, βαθιά μέσα της, να νιώθει περήφανη για το έργο, απλώς «λιγότερο δημόσια».
Αντίστοιχη ήταν η τοποθέτησή της και σε προσωπικά μηνύματα που φέρεται να έστειλε στον Τζάστιν Μπαλντόνι, σύμφωνα με έγγραφα που ήρθαν στο φως μέσω του People. Στα μηνύματα εκείνα, η συγγραφέας εξέφραζε τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευσή της για τις «ενέργειες» του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή, ενώ του ζητούσε να μη χρησιμοποιεί τη δημόσια επιρροή του με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά την ίδια ή τους δικούς της ανθρώπους. Φέρεται επίσης να τον κατηγόρησε πως εκείνος και η ομάδα του δημοσιεύουν άρθρα που «τους κάνουν όλους να φαίνονται ανώριμοι», επισημαίνοντας ότι η ένταση είχε αρχίσει «πολύ πριν» η Χούβερ έρθει σε επαφή με τη Λάιβλι.
Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε όταν, τον Δεκέμβριο του 2024, η Μπλέικ Λάιβλι μήνυσε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και αντεκδίκηση, αξιώνοντας αποζημίωση 160 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες και πέρασε στην αντεπίθεση με αγωγή 400 εκατομμυρίων κατά της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και άλλων συνεργατών της, η οποία απορρίφθηκε από τον δικαστή τον Ιούνιο. Η συγγραφέας του έργου, η οποία αρχικά είχε ταχθεί δημοσίως υπέρ της Μπλέικ Λάιβλι, αποσύρθηκε από τα κοινωνικά δίκτυα μέσα στη δίνη της σύγκρουσης, επιστρέφοντας μήνες αργότερα με ενημερωμένο προφίλ και χωρίς φωτογραφίες από τα γυρίσματα.
Παρά το χάος που έχει δημιουργηθεί, η ίδια κρατά χαμηλούς τόνους, προσπαθώντας, όπως λέει, να προστατεύσει την οικογένειά της και να μη δώσει περαιτέρω έκταση. «Ίσως χρειάζομαι θεραπεία», είπε με μια πικρή δόση χιούμορ, «αλλά η αλήθεια είναι πως όλο αυτό με έχει σημαδέψει. Ήμουν πολύ περήφανη για αυτό το βιβλίο. Είμαι ακόμα, απλώς όχι δημόσια πια».
"It Ends With Us" author Colleen Hoover is "almost embarrassed to say I wrote [the book]" after the Blake Lively-Justin Baldoni legal battle.— Variety (@Variety) November 20, 2025
“It feels like a circus. When there are real people involved, with real feelings and emotions. This actually truly has impacted some of… pic.twitter.com/CDROMnxfiL
