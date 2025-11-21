Κόλιν Χούβερ: «Τσίρκο» χαρακτήρισε τη διαμάχη μεταξύ Μπαλντόνι και Λάιβλι η συγγραφέας του «It Ends with Us»

Όπως είπε, η διαμάχη έχει επισκιάσει πλήρως την ταινία, αλλά και την ίδια την ιστορία πίσω από το βιβλίο