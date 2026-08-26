Κάιλι Τζένερ για το ενδεχόμενο απόκτησης τρίτου παιδιού: Η σκέψη να κυοφορήσω αυτή τη στιγμή μου φαίνεται τρελή
Κάιλι Τζένερ για το ενδεχόμενο απόκτησης τρίτου παιδιού: Η σκέψη να κυοφορήσω αυτή τη στιγμή μου φαίνεται τρελή
Η 29χρονη Influencer και επιχειρηματίας διευκρίνισε ότι δεν θα ήθελε να καταφύγει σε παρένθετη μητέρα
Για το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμα παιδιού ρωτήθηκε η Κάιλι Τζένερ. Η 29χρονη Influencer και επιχειρηματίας έχει ήδη δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της, Τράβις Σκοτ, την οκτάχρονη Στόρμι και τον τετράχρονο Έιρ.
Η Τζένερ που βρίσκεται σε σχέση με τον Τιμοτέ Σαλαμέ εμφανίστηκε στη νέα σειρά της αδελφής της, Κλόε Καρντάσιαν, στο Hulu, «The Girls», όπου καταγράφηκε να συνομιλεί μέσω FaceTime με το μοντέλο Ίρις Πάλμερ και την ηθοποιό Μαλίκα Χακ. Όταν η Πάλμερ είπε ότι σκέφτεται να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, η Τζένερ σχολίασε: «Πίστεψέ με, η σκέψη να κυοφορήσω άλλο ένα μωρό αυτή τη στιγμή μου φαίνεται τρελή».
Η ίδια, όπως αποκάλυψε, δεν είναι ακόμη έτοιμη να μεγαλώσει την οικογένειά της. Όταν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο της παρένθετης μητρότητας, απάντησε: «Δεν νομίζω. Δεν θέλω να πω κατηγορηματικά όχι, αλλά είμαι κατά 99,9% σίγουρη ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω».
Στη συνέχεια εξήγησε ότι έχει ήδη γεννήσει υγιή παιδιά, οπότε «δεν υπάρχει πραγματικά λόγος να καταφύγω σε παρένθετη μητέρα».
Μιλώντας πριν από μερικούς μήνες στο podcast «Therapuss», η Τζένερ είχε αποκαλύψει ότι «πανικοβλήθηκε» όταν έμαθε, σε ηλικία 19 ετών, ότι ήταν έγκυος στην κόρη της. Γέννησε τη Στόρμι το 2018, όταν ήταν 20 ετών, και παραδέχτηκε ότι φοβόταν πολύ να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη στους γονείς της, Κρις και Κέιτλιν Τζένερ. «Είχα πανικοβληθεί. Φοβόμουν πραγματικά πολύ να το πω στους γονείς μου. Ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη», είχε εξομολογηθεί.
Παρόλα αυτά, όπως είχε τονίσει: «Αλλά κάτι μέσα μου ήξερε ότι ήθελα να το κάνω αυτό και ότι έπρεπε να πάρω μόνη μου την απόφαση. Και ακόμη κι αν έπρεπε να το κάνω μόνη μου ή όπως αλλιώς, αυτή ήταν η επιλογή που θα έκανα». Όταν τελικά βρήκε το θάρρος να το πει στη μητέρα και τον πατέρα της, όπως ανέφερε, κανείς από τους δύο δεν θύμωσε.
Η Τζένερ που βρίσκεται σε σχέση με τον Τιμοτέ Σαλαμέ εμφανίστηκε στη νέα σειρά της αδελφής της, Κλόε Καρντάσιαν, στο Hulu, «The Girls», όπου καταγράφηκε να συνομιλεί μέσω FaceTime με το μοντέλο Ίρις Πάλμερ και την ηθοποιό Μαλίκα Χακ. Όταν η Πάλμερ είπε ότι σκέφτεται να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, η Τζένερ σχολίασε: «Πίστεψέ με, η σκέψη να κυοφορήσω άλλο ένα μωρό αυτή τη στιγμή μου φαίνεται τρελή».
Η ίδια, όπως αποκάλυψε, δεν είναι ακόμη έτοιμη να μεγαλώσει την οικογένειά της. Όταν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο της παρένθετης μητρότητας, απάντησε: «Δεν νομίζω. Δεν θέλω να πω κατηγορηματικά όχι, αλλά είμαι κατά 99,9% σίγουρη ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω».
Kylie Jenner reveals family plans with boyfriend Timothee Chalamet... after welcoming two kids with ex Travis Scott https://t.co/ANT7ur6r1p— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 25, 2026
Μιλώντας πριν από μερικούς μήνες στο podcast «Therapuss», η Τζένερ είχε αποκαλύψει ότι «πανικοβλήθηκε» όταν έμαθε, σε ηλικία 19 ετών, ότι ήταν έγκυος στην κόρη της. Γέννησε τη Στόρμι το 2018, όταν ήταν 20 ετών, και παραδέχτηκε ότι φοβόταν πολύ να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη στους γονείς της, Κρις και Κέιτλιν Τζένερ. «Είχα πανικοβληθεί. Φοβόμουν πραγματικά πολύ να το πω στους γονείς μου. Ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη», είχε εξομολογηθεί.
Παρόλα αυτά, όπως είχε τονίσει: «Αλλά κάτι μέσα μου ήξερε ότι ήθελα να το κάνω αυτό και ότι έπρεπε να πάρω μόνη μου την απόφαση. Και ακόμη κι αν έπρεπε να το κάνω μόνη μου ή όπως αλλιώς, αυτή ήταν η επιλογή που θα έκανα». Όταν τελικά βρήκε το θάρρος να το πει στη μητέρα και τον πατέρα της, όπως ανέφερε, κανείς από τους δύο δεν θύμωσε.
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