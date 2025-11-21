Κατερίνα Καινούργιου για την ελληνική συμμετοχή στα Miss Universe: «Στείλαμε αυτή την κοπέλα και γίναμε ρεζίλι»
Κατερίνα Καινούργιου για την ελληνική συμμετοχή στα Miss Universe: «Στείλαμε αυτή την κοπέλα και γίναμε ρεζίλι»
Σε σχέση με τις άλλες, γιατί το κάναμε αυτό; πρόσθεσε για τη Μαίρη Χατζηπαύλου
Τα καλλιστεία Miss Universe που διεξήχθησαν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου και αναφέρθηκε στην εμφάνιση των διαγωνιζόμενων, αλλά και τη συμμετοχή της Ελλάδας, την οποία φέτος εκπροσώπησε η Μαίρη Χατζηπαύλου.
Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» ανέφερε ότι παρακολούθησε τμήμα του διαγωνισμού και εντυπωσιάστηκε από το επίπεδο των συμμετοχών. «Τι γυναίκες είναι αυτές; Από άλλο πλανήτη! Δεν έχω δει πιο ωραίες γυναίκες μαζεμένες», είπε, σημειώνοντας πως η ελληνική συμμετοχή, δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες.
«Στείλαμε αυτή την κοπέλα.. Γίναμε ρεζίλι… Δεν μιλάμε για "ελληνική ομορφιά". Σε σχέση με τις άλλες, γιατί το κάναμε αυτό; Είπε κάποιος "ουάου, στείλαμε την ωραιότερη;". Να λέμε την αλήθεια. Μια χαρά κοπέλα, αλλά όχι για Miss Universe», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.
«Οι άλλες χώρες λες που τις βρήκαν όλες αυτές; Δηλαδή είναι... Τι να σου πω; Μπράβο στα κορίτσια. Είναι αυτή η γενιά που είναι εκεί γύρω στα 20, είναι καλλονές όλες», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.
Δείτε το βίντεο
Με χρυσά φτερά και μήνυμα «take our history back» η Μαίρη Χατζηπαύλου
Πριν από μερικές ώρες, οι υποψήφιες Miss Universe παρέλασαν φορώντας εντυπωσιακές ενδυμασίες, εμπνευσμένες από τη χώρα που εκπροσωπούν. Η Μαίρη Χατζηπαύλου, η οποία εκπροσωπούσε τη χώρα μας, εμφανίστηκε με μια φορεσιά-φόρο τιμής στο διάσημο άγαλμα «Νίκη της Σαμοθράκης», ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά της αρχαιότητας που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.
Μάλιστα η ενδυμασία της είχε και ένα κρυφό μήνυμα, αφού όταν άνοιξε την κάπα της εμφανίστηκε η φράση «Take Our History Back», που αντανακλά την πάγια ελληνική θέση για την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών στη χώρα προέλευσής τους.
Η Μαίρη Χατζηπαύλου, που έχει σπουδάσει οικονομολόγος και εργάζεται ως μοντέλο, βρίσκεται εδώ και κάποιες ημέρες στην Μπανγκόγκ, συμμετέχοντας στις δράσεις και τις συνεντεύξεις που γίνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Τον Σεπτέμβριο, συμμετείχε στα καλλιστεία «GS Hellas», όπου και κατάφερε να αναδειχθεί νικήτρια και να κατακτήσει τον τίτλο «Star GS Hellas 2025».
Πρόσφατα, έκανε το πέρασμά της από τη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας στο ριάλιτι Big Brother. Αν και αρχικά, είχε δηλώσει συμμετοχή για το My Style Rocks, όταν την ενημέρωσαν για το πρότζεκτ, δέχτηκε, καθώς όπως είχε δηλώσει κι η ίδια, το όνειρό της ήταν ανέκαθεν να ασχοληθεί με την τηλεόραση.
Δείτε το βίντεο
Πρόσφατα, έκανε το πέρασμά της από τη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας στο ριάλιτι Big Brother. Αν και αρχικά, είχε δηλώσει συμμετοχή για το My Style Rocks, όταν την ενημέρωσαν για το πρότζεκτ, δέχτηκε, καθώς όπως είχε δηλώσει κι η ίδια, το όνειρό της ήταν ανέκαθεν να ασχοληθεί με την τηλεόραση.
