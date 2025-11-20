Με χρυσά φτερά και μήνυμα «take our history back» η Μαίρη Χατζηπαύλου στον διαγωνισμό Miss Universe
Με χρυσά φτερά και μήνυμα «take our history back» η Μαίρη Χατζηπαύλου στον διαγωνισμό Miss Universe
Οι υποψήφιες «Μις Υφήλιος» έκαναν πασαρέλα φορώντας στολές που τιμούν τις χώρες τους - Μετά από αλλεπάλληλες... «αναποδιές» πλησιάζει η ώρα του μεγάλου τελικού
Παρά τα αλλεπάλληλα περιστατικά που είχαν απειλήσει να επισκιάσουν τη λάμψη του, ο διαγωνισμός Miss Universe 2025 συνεχίζεται κανονικά στην Ταϊλάνδη, με τον χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για την κορύφωσή του.
Από την αποχώρηση διαγωνιζόμενων μετά από φραστικό επεισόδιο με τον πρόεδρο του διαγωνισμού και την παραίτηση κριτών, μέχρι την πτώση της Miss Jamaica από τη σκηνή μία ημέρα πριν τον μεγάλο τελικό, το φετινό σόου φαίνεται πως δεν μπορεί να αποφύγει τα απρόοπτα. Ωστόσο, ο νέος τίτλος της Μις Υφήλιος θα απονεμηθεί κανονικά στις 21 Νοεμβρίου και όλες οι διαγωνιζόμενες βάζουν τα δυνατά τους για να κλέψουν τις εντυπώσεις.
Πριν από μερικές ώρες, οι υποψήφιες Miss Universe παρέλασαν στην πασαρέλα φορώντας εντυπωσιακές ενδυμασίες, εμπνευσμένες από τη χώρα που εκπροσωπούν. Η Μαίρη Χατζηπαύλου, η οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας, εμφανίστηκε με μια φορεσιά-φόρο τιμής στο διάσημο άγαλμα «Νίκη της Σαμοθράκης», ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά της αρχαιότητας που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.
Μάλιστα η ενδυμασία της είχε και ένα κρυφό μήνυμα, αφού όταν άνοιξε την κάπα της εμφανίστηκε η φράση «Take Our History Back», που αντανακλά την πάγια ελληνική θέση για την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών στη χώρα προέλευσής τους.
Η Μαίρη Χατζηπαύλου, που έχει σπουδάσει οικονομολόγος και εργάζεται ως μοντέλο, βρίσκεται εδώ και κάποιες ημέρες στην Μπανγκόγκ, συμμετέχοντας στις δράσεις και τις συνεντεύξεις που γίνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Τον Σεπτέμβριο, συμμετείχε στα καλλιστεία «GS Hellas», όπου και κατάφερε να αναδειχθεί νικήτρια και να κατακτήσει τον τίτλο «Star GS Hellas 2025».
Πρόσφατα, έκανε το πέρασμά της από τη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας στο ριάλιτι Big Brother. Αν και αρχικά, είχε δηλώσει συμμετοχή για το My Style Rocks, όταν την ενημέρωσαν για το πρότζεκτ, δέχτηκε, καθώς όπως είχε δηλώσει κι η ίδια, το όνειρό της ήταν ανέκαθεν να ασχοληθεί με την τηλεόραση.
Δείτε φωτογραφίες από άλλες αξιοσημείωτες εμφανίσεις διαγωνιζόμενων με εθνικές στολές.
Από την αποχώρηση διαγωνιζόμενων μετά από φραστικό επεισόδιο με τον πρόεδρο του διαγωνισμού και την παραίτηση κριτών, μέχρι την πτώση της Miss Jamaica από τη σκηνή μία ημέρα πριν τον μεγάλο τελικό, το φετινό σόου φαίνεται πως δεν μπορεί να αποφύγει τα απρόοπτα. Ωστόσο, ο νέος τίτλος της Μις Υφήλιος θα απονεμηθεί κανονικά στις 21 Νοεμβρίου και όλες οι διαγωνιζόμενες βάζουν τα δυνατά τους για να κλέψουν τις εντυπώσεις.
@missuniverse
A celebration of heritage, artistry, and pride , dozens of cultures, one global stage. ✨♬ original sound - Miss Universe
Πριν από μερικές ώρες, οι υποψήφιες Miss Universe παρέλασαν στην πασαρέλα φορώντας εντυπωσιακές ενδυμασίες, εμπνευσμένες από τη χώρα που εκπροσωπούν. Η Μαίρη Χατζηπαύλου, η οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας, εμφανίστηκε με μια φορεσιά-φόρο τιμής στο διάσημο άγαλμα «Νίκη της Σαμοθράκης», ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά της αρχαιότητας που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.
Μάλιστα η ενδυμασία της είχε και ένα κρυφό μήνυμα, αφού όταν άνοιξε την κάπα της εμφανίστηκε η φράση «Take Our History Back», που αντανακλά την πάγια ελληνική θέση για την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών στη χώρα προέλευσής τους.
@king_media8
Miss Universe Greece - National Costume #lollipop_vnteam #missuniverse #kingbeauty #greece♬ som original - user16460039005
Πρόσφατα, έκανε το πέρασμά της από τη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας στο ριάλιτι Big Brother. Αν και αρχικά, είχε δηλώσει συμμετοχή για το My Style Rocks, όταν την ενημέρωσαν για το πρότζεκτ, δέχτηκε, καθώς όπως είχε δηλώσει κι η ίδια, το όνειρό της ήταν ανέκαθεν να ασχοληθεί με την τηλεόραση.
Δείτε φωτογραφίες από άλλες αξιοσημείωτες εμφανίσεις διαγωνιζόμενων με εθνικές στολές.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα
Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», λέει ο Ζελένσκι - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», λέει ο Ζελένσκι - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα