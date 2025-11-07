Η Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό Miss Universe
Η Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό Miss Universe
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου
Η Μαίρη Χατζηπαύλου εκπροσωπεί την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη.
Η 30χρονη βρίσκεται εδώ και κάποιες ημέρες στην Μπανγκόγκ, συμμετέχοντας στις δράσεις και τις συνεντεύξεις που γίνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Τον Σεπτέμβριο, συμμετείχε στα καλλιστεία «GS Hellas»,όπου και κατάφερε να αναδειχθεί νικήτρια και να κατακτήσει τον τίτλο «Star GS Hellas 2025».
Πρόσφατα, έκανε το πέρασμά της από τη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας στο ριάλιτι Big Brother. Αν και αρχικά, είχε δηλώσει συμμετοχή για το My Style Rocks, όταν την ενημέρωσαν για το πρότζεκτ, δέχτηκε, καθώς όπως είχε δηλώσει κι η ίδια, το όνειρό της ήταν ανέκαθεν να ασχοληθεί με την τηλεόραση.
Τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ ήρθαν λίγο μετά τις σπουδές της. Η Μαίρη Χατζηπαύλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κι ενώ εργάστηκε για λίγο στο αντικείμενο σπουδών της, συνειδητοποίησε πως δεν ήταν αυτό που την εκφράζει.
