Ο Post Malone και η πρώην αρραβωνιαστικιά του κατέληξαν σε συμφωνία για την επιμέλεια της κόρης τους

Η πρώην του έκανε πίσω και απέσυρε το αίτημα να ζει η κόρη τους μόνιμα στο Λος Άντζελες - Η διαδικασία θα συνεχιστεί στη Γιούτα
Ο Post Malone και η πρώην αρραβωνιαστικιά του, Χι Σανγκ «Τζέιμι» Παρκ, έβαλαν τέλος στη δικαστική τους διαμάχη για την 3χρονη κόρη τους. Σύμφωνα με το Us Weekly, στις 13 Νοεμβρίου το πρώην ζευγάρι κατέθεσε στο δικαστήριο της Γιούτα έγγραφα που ενημέρωναν τον δικαστή ότι κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία καλύπτει την πατρότητα, τη διατροφή, την επιμέλεια, τον χρόνο γονεϊκής επικοινωνίας και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά το παιδί.
Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο, όταν ο Post Malone είχε καταθέσει αίτημα επιμέλειας στη Γιούτα, ενώ η πρώην του, έχοντας μετακομίσει προσωρινά στην Καλιφόρνια μετά τη γέννηση της κόρης τους το 2022, υπέβαλε δική της αίτηση στο Λος Άντζελες ζητώντας κοινή νομική επιμέλεια. Στα έγγραφα η μικρή αναφέρεται με τα αρχικά «DDP».
Ο Post Malone ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση που είχε κατατεθεί στην Καλιφόρνια, επιμένοντας ότι το παιδί έχει ανατραφεί στη Γιούτα και έχει ισχυρούς δεσμούς με την πολιτεία. Υποστήριξε, επίσης, ότι η Παρκ μετακόμισε δυτικά ώστε να διεκδικήσει υψηλότερη διατροφή. Στη δήλωσή του τόνισε ότι κατοικεί στη Γιούτα από το 2019, ενώ η Παρκ ζούσε μαζί του εκεί από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, χωρίς μόνιμη κατοικία στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.
Ο τραγουδιστής είπε πως ο δεσμός τους ουσιαστικά τελείωσε στα τέλη του 2024 και τότε η πρώην αρραβωνιαστικιά του ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Αν και τη βοήθησε οικονομικά στη μετακόμιση, πληρώνοντας μεταφορικά και αναλαμβάνοντας εγγυητής στο συμβόλαιο του νέου της διαμερίσματος, ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν συμφώνησε να μεταφερθεί μόνιμα εκεί και η κόρη τους.
Ο Post Malone εξήγησε ότι η DDP γεννήθηκε στην Καλιφόρνια μόνο επειδή είχαν επιλέξει συγκεκριμένο γιατρό και επειδή η οικογένεια της Παρκ ζει εκεί, αλλά επέστρεψαν στη Γιούτα τρεις μήνες μετά. Στη Γιούτα, όπως σημείωσε, το παιδί είχε μόνιμη νταντά από νεογέννητο, ενώ παρακολουθούσε μαθήματα και δραστηριότητες που είχαν σταθεροποιήσει τη ζωή της.
Στην αίτησή του ζητούσε από το δικαστήριο της Καλιφόρνιας να αποδοκιμάσει την Παρκ για την «έλλειψη ειλικρίνειας» και την προσπάθειά της να μεταφέρει την υπόθεση σε άλλη πολιτεία. Τελικά, εκείνη συμφώνησε να αποσύρει την υπόθεσή της στο Λος Άντζελες και να συνεχιστεί η διαδικασία στη Γιούτα, όπου και επήλθε η πρόσφατη συμφωνία.
Μετά τον χωρισμό τους, ο Post Malone είχε σύντομη σχέση με την Κρίστι Λι, με την οποία χώρισε τον Ιούνιο. Τον Σεπτέμβριο, το TMZ δημοσίευσε φωτογραφίες του με μια νέα, άγνωστη γυναίκα.
